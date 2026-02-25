Monotributistas y ARCA Foto: Foto generada con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó recientemente que los monotributistas podrán adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias, un esquema creado para facilitar el cumplimiento fiscal y otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes. El anuncio se realizó durante una charla organizada por la FACPCE, donde el organismo detalló el alcance, requisitos y beneficios del sistema.

Este nuevo régimen representa un cambio relevante para los pequeños contribuyentes, ya que permite que quienes estén inscriptos en el Monotributo puedan, al mismo tiempo, optar por esta modalidad simplificada de Ganancias. ARCA precisó que se trata de un mecanismo independiente, pensado para ordenar la situación fiscal de quienes registren utilidades que hoy quedan fuera del sistema del Monotributo.

Trámite ARCA. Foto: Freepik.

Requisitos clave para adherirse al régimen

Según los lineamientos presentados, el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias está condicionado por ciertos parámetros objetivos orientados a segmentar a los contribuyentes de ingresos medios y bajos. Entre los requisitos más importantes figuran:

Ingresos anuales de hasta $1.000 millones.

Patrimonio total inferior a $10.000 millones.

No ser catalogado como Gran Contribuyente Nacional.

Estos parámetros se evaluarán considerando el período fiscal de adhesión y los dos anteriores, sin acumular los montos entre años.

Además, para quienes ya venían usando la versión anterior del régimen simplificado, ARCA estableció que deberán convalidar su adhesión antes del vencimiento general de la declaración jurada 2025, en línea con lo dispuesto en la Resolución General 5820/2026.

Declaración Jurada Simplificada: menos carga administrativa

Uno de los aspectos más valorados del nuevo régimen es la implementación de una Declaración Jurada Simplificada, que ARCA pondrá a disposición ya precargada. El contribuyente tendrá la posibilidad de revisarla, modificarla y presentarla. Una vez pagado el impuesto —o adherido a un plan de facilidad dentro del vencimiento— el sistema otorgará efecto liberatorio para el período fiscal correspondiente, lo que evita reclamos posteriores.

En sintonía con lo ya implementado desde junio de 2025, ARCA continúa con su política de simplificación, reduciendo controles sobre consumos personales y enfocándose únicamente en la facturación y gastos deducibles. Esto ya había sido señalado por especialistas tributarios al analizar el alcance del nuevo sistema.

Bancarización y validación ante entidades financieras

El organismo también aclaró que las operaciones se considerarán válidas siempre que los fondos se canalicen a través del sistema financiero formal, ya sea cuentas bancarias, billeteras virtuales o proveedores de activos virtuales regulados por la CNV. Esto también opera como antecedente favorable en materia de prevención de lavado de activos.

Incluso, la constancia digital de adhesión servirá como documento de respaldo ante bancos y entidades obligadas, facilitando la verificación sin necesidad de presentar documentación adicional.

De qué se trata el nuevo régimen anunciado este 1° de diciembre. Foto: GN Noticias

¿Conviene para los monotributistas?

Si bien la confirmación de ARCA despejó dudas sobre la compatibilidad entre ambos regímenes, especialistas advierten que no todos los monotributistas deberían optar automáticamente por el sistema simplificado de Ganancias. Algunos podrían terminar pagando más impuestos, dependiendo de su nivel de ingresos y estructura de facturación.

Por esa razón, profesionales contables recomiendan analizar cada caso antes de la adhesión, especialmente en situaciones donde existan incrementos patrimoniales significativos o combinaciones societarias que puedan influir en el régimen más conveniente.