Dólar Foto: Foto generada con IA

La reciente implementación de la Ley de Inocencia Fiscal volvió a cambiar el escenario para quienes desean ingresar dólares al sistema financiero argentino. En este contexto, el Banco Central (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) publicaron un comunicado clave que aclara cuáles son los montos que pueden depositarse sin necesidad de presentar documentación adicional.

La intención del Gobierno es clara: incentivar que los dólares guardados “fuera del sistema”, especialmente los conocidos “dólares del colchón”, entren al circuito bancario. Esto permitiría, según afirman autoridades económicas, generar mayor movimiento financiero y contribuir a dinamizar la actividad económica.

Cotización del dólar. Foto: REUTERS

El nuevo límite: hasta 40 salarios mínimos sin justificar el origen

El punto central del anuncio es que los bancos no pueden exigir documentación que demuestre el origen de los fondos cuando el depósito no supera los 40 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). Este umbral funciona como tope operativo y fue fijado para simplificar el proceso de bancarización.

Con el salario mínimo actual de $346.800, el límite asciende a $13.872.000, lo que equivale aproximadamente a US$9.769 al tipo de cambio vendedor del Banco Nación. Por debajo de ese monto, el depósito debe ser aceptado sin solicitar comprobantes respaldatorios.

La comunicación también remarca que los depósitos en efectivo no están prohibidos, sin importar el monto, lo que refuerza la idea de que las entidades no deben trabar la operatoria siempre que los clientes cumplan con las normas básicas de identificación.

ARCA busca un cambio de paradigma: presunción de cumplimiento

La Ley de Inocencia Fiscal introduce una nueva relación entre contribuyentes y autoridades tributarias. ARCA —la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero— debe presumir el cumplimiento del ciudadano salvo prueba en contrario, dejando atrás el enfoque históricamente fiscalizador y punitivo.

Entre las medidas complementarias se encuentra la Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, un sistema más ágil que busca reducir la carga administrativa y otorgar mayor previsibilidad a los contribuyentes.

ARCA, dólar, economía. Foto: Freepik / ARCA.

Un mensaje directo del Gobierno: ingresen los dólares al sistema

El comunicado se conoció pocos días después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, recomendara a los argentinos ingresar sus dólares al sistema financiero para aprovechar los nuevos beneficios y evitar futuras complicaciones.

La estrategia oficial apunta a generar confianza y mostrar reglas más claras. Como refuerzo, otras medidas económicas —como la exención de retenciones sobre intereses en depósitos en moneda extranjera, mencionada en otras coberturas— también buscan promover la bancarización y desalentar la informalidad.

En síntesis

Límite sin justificar : hasta 40 SMVM (US$9.769 aprox.).

No se pide información del origen en depósitos menores a ese umbral.

Los depósitos en efectivo no están prohibidos , independientemente del monto.

ARCA cambia el enfoque , presumiendo cumplimiento fiscal.

El Gobierno busca que los dólares guardados fuera del sistema ingresen a los bancos.

Con estas nuevas reglas, quienes buscan depositar dólares tienen un marco más claro y previsible, pensado para facilitar la operatoria y reducir la burocracia.