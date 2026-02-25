ANSES confirmó el aumento y los nuevos límites para cobrar asignaciones familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en marzo de 2026 los límites de ingresos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), en línea con el mecanismo de movilidad vigente.

Con el incremento del 2,88%, el tope máximo de ingresos del grupo familiar pasará a ser de $5.445.190, mientras que el límite individual se fijará en $2.722.595.

INDEC aplica el índice con dos decimales, por lo que el ajuste efectivo será del 2,88% para marzo. Foto: ANSES

La suba responde a lo dispuesto por el Decreto 274/2024, que establece una actualización mensual de los montos y topes del SUAF según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que publica el INDEC.

Si bien la inflación de enero fue del 2,9%, el organismo previsional aplica el índice con dos decimales, por lo que el ajuste efectivo será del 2,88% para marzo.

¿Qué pasa si se supera el tope del SUAF de la ANSES?

Superar cualquiera de los límites establecidos implica la exclusión automática del cobro de las asignaciones familiares. Es decir, si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos por encima de $2.722.595 o si el total del hogar supera los $5.445.190, se pierde el derecho a acceder al beneficio.

No obstante, existe una excepción: cuando el hijo posee Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, no rigen topes de ingresos para la asignación por hijo con discapacidad ni para la ayuda escolar anual.

Los beneficiarios de asignaciones familiares del SUAF

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Beneficiarios del fondo de desempleo.

Empleados registrados del sector privado.

Excombatientes de Malvinas.

Trabajadores registrados en el Monotributo.

Trabajadores rurales.

El SUAF contempla asignaciones por hijo, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio, cónyuge y ayuda escolar anual. Los montos varían de acuerdo con el ingreso total del grupo familiar.

Hasta el momento, ANSES no publicó las nuevas escalas correspondientes a marzo. Por otro lado, todavía no se confirmó qué ocurrirá con la ayuda escolar anual. Todo indica que se mantendrá en $85.000 para el ciclo lectivo 2026.