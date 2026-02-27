Cayó el consumo en enero 2026. Foto: NA

El consumo volvió a caer en enero 2026. Según datos de la consultora Scentia, se contrajo 1,1% en comparación con el mismo mes del 2025.

La firma, que releva mensualmente la actividad en más de 8000 puntos de venta en todo el país (supermercados, autoservicios, comercios de cercanía, farmacias y locales mayoristas), señaló que si bien el consumo repuntó un 2% en 2025, ahora luce estancado.

Scentia mide cantidades de venta en cada uno de los rubros de la canasta cotidiana (unidades, litros o kilos). En esa línea, el análisis muestra que la caída fue superior al promedio entre los supermercados de cadena, donde la contracción de las ventas fue del 3,3% interanual en enero. Por su parte, en los autoservicios independientes la baja fue del 4,2%, mientras que en el rubro de farmacias hubo una caída del 2%.

Cayó el consumo en enero. Foto: Freepik

En contrapartida, en enero hubo crecimiento interanual en el segmento kioscos, con un 2,7%; y en las ventas por comercio electrónico (un 33%), lo que da cuenta de una modificación en los hábitos de consumo.

Las categorías donde cayó el consumo en enero 2026

Por su parte, la caída en el consumo también se reflejó en las diferentes categorías, donde dos rubros tuvieron números positivos: Alimentación, cuyas ventas se incrementaron un 5,3%, e Impulsivos, que subieron 7,5% frente a enero de 2025.

Las principales caídas de ventas el primer mes del 2026 se dieron en el rubro de las bebidas sin alcohol (-8,5%), productos de limpieza para la ropa y el hogar (-4,3%) y los de higiene personal y cosmética (-2,8%).

La tendencia también se dio entre las ventas de los mayoristas, que según la consultora, se contrajeron en enero un 0,8% interanual.