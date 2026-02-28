Cuidado con tus dólares Foto: Foto generada con IA

Muchos argentinos guardan dólares como método de ahorro, pero no siempre se tiene claro cuáles billetes siguen siendo válidos y cuáles pueden presentar problemas al momento de cambiarlos o usarlos. Aunque existen diseños antiguos y denominaciones que dejaron de imprimirse hace décadas, la realidad es que casi todos los billetes de dólar siguen siendo válidos en Estados Unidos. Sin embargo, en algunos países —incluida Argentina— ciertos modelos pueden tener dificultades de aceptación.

¿Existen billetes de dólar que ya no tienen validez?

Según la política oficial del gobierno estadounidense, todas las series de billetes emitidos desde 1914 hasta hoy continúan siendo de curso legal, sin importar su antigüedad o diseño. Esto significa que ningún dólar moderno fue “dado de baja” y todos mantienen su valor facial.

Esto incluye billetes viejos de $5, $10, $20, $50 y $100, incluso aquellos anteriores a los rediseños con bandas de seguridad o tinta que cambia de color. Aunque algunos comercios fuera de EE. UU. pueden rechazar modelos anteriores al año 2000, legalmente siguen siendo válidos.

Cuáles dólares ya no sirven más Foto: Foto generada con IA

Entonces, ¿qué billetes ya no se usan?

Hay billetes que dejaron de imprimirse pero siguen siendo dinero legal, aunque prácticamente nunca aparecen en circulación. Se trata de denominaciones históricas que fueron retiradas por desuso y hoy son piezas de colección:

$500 – Última impresión en 1945, retirado en 1969.

$1.000 – Dejó de emitirse en 1945, también retirado en 1969.

$5.000 – Retirado junto a los anteriores.

$10.000 – Último billete de alta denominación para el público.

$100.000 (Certificado de Oro) – Solo para transacciones entre bancos, nunca circuló entre particulares.

Si encontrás uno de estos billetes, no solo es válido: vale muchísimo más que su valor facial, ya que los coleccionistas pagan cifras elevadas debido a su rareza.

Dólares Foto: Foto generada con IA

¿Por qué pueden rechazarte billetes antiguos en Argentina?

Aunque en EE UU cualquier billete es válido, en el mercado informal argentino —y también en algunas casas de cambio— se prefiere dinero de series recientes. El motivo es simple:

Los billetes antiguos tienen menos medidas de seguridad.

Son más fáciles de falsificar.

Algunos bancos internacionales aplican políticas de aceptación más estrictas.

Esto no significa que sean inválidos, sino que pueden tener menor poder de intercambio local.

Cómo reconocer si tu billete es válido

Si tenés dudas, podés verificar algunos puntos:

Que el billete sea un “Federal Reserve Note”, es decir, una emisión regular moderna.

Revisar su estado físico: billetes rotos, deteriorados o muy gastados pueden ser rechazados por comercios, aunque el banco los acepta.

Comparar medidas de seguridad según la época del billete, como marca de agua o tinta cambiante en los modelos más nuevos.

Qué hacer si tenés dólares muy antiguos o dañados