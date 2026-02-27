El Banco Central aprovechó la estabilidad del dólar para sumar reservas:

Banco Central de la República Argentina (BCRA). Foto: Google Maps

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar divisas este viernes en el mercado oficial y se quedó con 31 millones de dólares. De esta forma, en la semana acumuló USD300 millones y en lo que va del año ya suma USD2.712 millones.

En febrero, la autoridad monetaria totalizó USD1.555 millones de compras netas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) -en enero había comprado USD1.157 millones-, consolidando el proceso de acumulación iniciado en enero pasado en sintonía con el inicio de una nueva etapa de las bandas de flotación, que ajustan en sus límites superior e inferior por la inflación de dos meses previos.

Por su parte, las reservas brutas cerraron en USD45.560 millones, aunque en la rueda registraron una caída de USD796 millones, explicada por movimientos habituales de encajes y ajustes de fin de mes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili Foto: NA

En la semana retrocedieron USD701 millones, pero en el balance mensual muestran una mejora de USD1.058 millones, reflejando el impacto positivo de las compras oficiales.

La divisa operó con marcada volatilidad. Durante buena parte del día se negoció en torno a los $1.410, zona que concentró el mayor volumen y funcionó como eje de equilibrio intradiario. Incluso llegó a tocar máximos de $1.420.

Sin embargo, hacia el tramo final del MULC se aceleró la oferta, el tipo de cambio quebró los niveles defendidos durante la jornada y profundizó la corrección, para cerrar en $1.397, cortando así la racha de ruedas consecutivas de recuperación.

En términos mensuales, el dólar oficial acumula una caída del 3,45%, la más importante desde junio de 2019.

En tanto, el dólar minorista del Banco Nación cerró a $1.420 para la venta. En el mercado de futuros, se operó un volumen elevado de u$s2.561 millones.

El contrato a fin de marzo cerró en $1.433, con una tasa nominal anual implícita de 29,80%, reportó ABC Mercado de Cambios.