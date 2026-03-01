Descuento del 55% en colectivos, trenes y subtes en marzo 2026:

Aumenta el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

La llamada Tarifa Social Federal continuará activa durante todo el mes de marzo y se consolida como una gran herramienta para la movilización cotidiana de todos los sectores. Gracias a este descuento, los beneficiarios de ANSES pueden abonar un 55% menos en colectivos y trenes en todas las jurisdicciones donde funciona la tarjeta SUBE.

El universo de personas alcanzadas por la rebaja es amplio. Actualmente pueden solicitar la Tarifa Social serán los jubilados y pensionados, el personal del trabajo doméstico registrado, los veteranos de la Guerra de Malvinas y los monotributista sociales.

Tarjeta SUBE Foto: Foto generada con IA

También acceden quienes perciben prestaciones de ANSES, como:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo

Becas Progresar

Pensiones No Contributivas (PNC)

Seguro por Desempleo

Otros programas sociales y planes de empleo vigentes

El requisito fundamental es contar con la tarjeta SUBE registrada a nombre del titular.

Paso a paso para conseguir el descuento en transporte

Quienes ingresaron recientemente a alguna de estas categorías o todavía no tienen activo el beneficio pueden gestionarlo de manera 100% digital. El trámite se divide en tres etapas clave:

Generar el PIN SUBE

Ingresar a Mi ANSES, dentro de la sección “Programas y beneficios”, y generar un código numérico de seis dígitos. Ese PIN permitirá vincular los datos del beneficiario con el sistema de transporte.

Registrar la tarjeta

Con el PIN, acceder al sitio oficial argentina.gob.ar/sube y registrar la tarjeta o asociarla al perfil del usuario.

Activar el “atributo social”

Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE (TAS), ubicadas en estaciones de tren o bancos habilitados.

Tarjeta SUBE. Foto: Instagram @tarjetasube

También puede activarse mediante la app oficial SUBE en celulares Android con tecnología NFC.

Cuánto se paga con la Tarifa Social

La aplicación del descuento es automática al momento de validar el pasaje.

En términos prácticos, si el boleto mínimo cuesta $1.000, el beneficiario abonará $450, es decir, un ahorro directo del 55%.

A diferencia de otros programas provinciales o municipales que exigen renovaciones periódicas, la Tarifa Social Federal permanece activa de manera automática mientras el titular conserve su condición de beneficiario ante ANSES.

Además, tener la tarjeta registrada no solo garantiza el descuento, sino que permite recuperar el saldo en caso de robo o extravío, gestionar reclamos de manera más ágil y acceder a beneficios adicionales del sistema