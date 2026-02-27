Jubilados, ANSES, jubilaciones, pensionados. Foto: IA/Canal26

Se acerca el inicio de marzo 2026, un mes que tendrá un fin de semana extra largo para algunos en Argentina. Esto impacta directamente en el calendario de pagos de ANSES, entre los que aparecen jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio detalles de las fechas de cobro para el tercer mes del año de aquellos que se encuentran dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), con cambios debido al feriado del martes 24 de marzo.

ANSES Foto: ANSES

Más allá del feriado, el lunes 23 fue declarado como día no laborable con fines turísticos, a través de la Resolución 164/2025. Esto afecta a las actividades de ANSES, ya que no habrá bancos ni pagos de programas sociales.

Con respecto a los jubilados de la mínima, no tendrán alteraciones ya que comenzarán los pagos el 9 y finalizarán en 20 de marzo.

Para aquellos que reciben un pago por encima de la mínima, sí se darán cambios más importantes. Los haberes pactados a pagarse el 23 de marzo finalmente pasarán a recibirse el viernes 20, por lo que resulta una buena noticia para ellos.

ANSES; jubilados; pensionados. Foto: ANSES

Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran los jubilados de la mínima en marzo

9 de marzo: DNI terminados en 0.

10 de marzo: DNI terminados en 1.

11 de marzo: DNI terminados en 2.

12 de marzo: DNI terminados en 3.

13 de marzo: DNI terminados en 4.

16 de marzo: DNI terminados en 5.

17 de marzo: DNI terminados en 6.

18 de marzo: DNI terminados en 7.

19 de marzo: DNI terminados en 8.

20 de marzo: DNI terminados en 9.

Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran los jubilados de más de la mínima en marzo

Viernes 20 de marzo: DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 25 de marzo: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 26 de marzo: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 27 de marzo: DNI terminados en 6 y 7.

Lunes 30 de marzo: DNI terminados en 8 y 9.

Jubilados Foto: Foto generada con IA

Cuánto cobrarán los jubilados en marzo 2026

Desde el próximo mes, la jubilación mínima pasará de $359.254 a $369.600,88. Ese valor corresponde al haber bruto, antes de descuentos como los aportes a PAMI u otras retenciones obligatorias. A este monto se sumará el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno decidió mantener vigente.

De esta manera, quienes perciben la mínima alcanzarán un ingreso total de $439.600,88 en marzo, considerando haber más refuerzo. Sin embargo, como el bono permanece congelado en términos nominales desde hace un año, el aumento real del ingreso total es menor al 2,9% y se ubica en torno al 2,4% respecto del mes anterior.

La actualización fue oficializada mediante la resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial. También se confirmó que el haber máximo del sistema ascenderá a $2.487.063,95 a partir del 1° de marzo.