Transporte Foto: Foto generada con IA

La tarjeta SUBE volvió a ajustar su saldo negativo y miles de usuarios del transporte público quieren saber cuántos viajes podrán realizar cuando la tarjeta se queda sin crédito. Este mecanismo, que funciona como un “préstamo automático”, viene sufriendo cambios a raíz de los aumentos en las tarifas aplicados entre fines de 2025 y comienzos de 2026. A continuación, un repaso claro y actualizado sobre cómo queda el sistema y qué significa en la práctica para quienes usan colectivos, trenes o subte.

¿De cuánto es ahora el saldo negativo de la SUBE?

Desde enero de 2026, el tope del saldo negativo tiene nuevos valores según el medio de transporte:

$1.200 para colectivos , subtes y transporte fluvial del Delta .

$650 para trenes metropolitanos del AMBA (Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur, entre otros).

$480 para la línea Urquiza, de forma transitoria mientras avanza la modernización de molinetes.

Estos montos representan el máximo que el sistema permite usar cuando el saldo llega a cero.

Aumenta el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

¿Cuántos viajes permite el saldo negativo?

El alcance real del saldo negativo depende de las tarifas vigentes en cada servicio:

En colectivos del AMBA , donde el boleto ronda los $594 , el saldo negativo de $1.200 alcanza para uno o dos viajes , dependiendo del tramo.

En el subte porteño , cuyo pasaje supera los $1.200 , en algunos casos no llega a cubrir un viaje completo .

En los trenes, con tarifas más bajas, el crédito negativo puede cubrir uno o dos traslados, especialmente si se cuenta con Tarifa Social u otros beneficios.

En síntesis: el margen es cada vez más ajustado, pero sigue siendo un salvavidas útil cuando la tarjeta se queda sin fondos.

¿Cómo funciona el saldo negativo?

Es importante remarcar que este monto no es un subsidio, sino un crédito automático. Cada vez que el usuario viaja en negativo, el importe se descuenta de manera inmediata en la próxima recarga.

Ejemplo: si se utilizan $1.200 de saldo negativo y luego se cargan $2.000, el saldo real disponible queda en $800.

Tarjeta SUBE Foto: Web SUBE

¿Cómo cargar la SUBE en 2026?

El sistema ofrece múltiples formas de recarga:

Kioscos, estaciones y terminales automáticas.

Apps bancarias, billeteras virtuales y homebanking.

Cajeros automáticos.

En algunos colectivos sigue activa la carga a bordo, que permite acreditar el saldo al apoyar la tarjeta en la validadora.

En el caso de las recargas digitales, es necesario acreditar el monto mediante la app SUBE (NFC) o en una terminal automática antes de viajar.

Un margen cada vez más ajustado, pero aún indispensable

Los incrementos en las tarifas reducen la cantidad de viajes que cubre el saldo negativo, especialmente en AMBA. Aun así, el sistema continúa siendo clave para garantizar movilidad cuando el crédito se agota en un momento inoportuno.