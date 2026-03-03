ARCA prolonga su plan de facilidades de pago:

ARCA Foto: Foto generada con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a extender uno de los programas más relevantes para contribuyentes y empresas: el plan de facilidades de pago destinado a la regularización de deudas fiscales vencidas. La medida permite incorporar obligaciones impositivas, previsionales y aduaneras bajo esquemas de financiación escalonados, ofreciendo más tiempo y mejores condiciones para ordenar la situación tributaria en un contexto económico exigente.

La prórroga habilita a que monotributistas, autónomos, pymes y grandes contribuyentes puedan ingresar de manera digital al sistema y consolidar sus deudas en cuotas mensuales. Con esta extensión, quienes registren obligaciones impagas disponen de un margen adicional para evitar acciones de cobro, normalizar su perfil fiscal y recuperar certificados de cumplimiento, indispensables para operar comercialmente o acceder a determinados trámites administrativos.

ARCA y billeteras virtuales Foto: Foto generada con IA

Qué tipo de deudas se pueden regularizar

De acuerdo con la información difundida por el organismo, el programa contempla una serie amplia de obligaciones alcanzadas. Entre ellas figuran:

Impuestos nacionales vencidos, tanto para contribuyentes individuales como para empresas.

Aportes y contribuciones a la seguridad social, incluidos intereses resarcitorios y punitorios.

Deudas aduaneras, aplicables a operaciones alcanzadas por la fiscalización del organismo.

Obligaciones en instancia administrativa, que todavía no hayan derivado en acciones judiciales avanzadas.

Este diseño flexible responde a la intención de ARCA de facilitar que más contribuyentes puedan ingresar al plan, adaptando las condiciones según el perfil de riesgo fiscal de cada caso y la naturaleza de las deudas acumuladas.

Cómo adherirse al plan de pago

Uno de los puntos más destacados del programa es que todo el proceso se realiza online, sin necesidad de asistir a oficinas. Los pasos son simples:

Ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal.

Acceder al servicio de Planes de Pago.

Simular la deuda, revisar el monto consolidado, la cantidad de cuotas disponibles y la tasa de financiación.

Confirmar la adhesión y descargar el plan.

El sistema permite visualizar en tiempo real cómo quedarían organizadas las cuotas y muestra el costo financiero total, lo que ayuda a tomar decisiones más informadas antes de avanzar.

Trámite ARCA. Foto: Freepik.

Qué beneficios ofrece la prórroga

La extensión del plazo de adhesión forma parte de la estrategia del organismo para fomentar el cumplimiento voluntario y aliviar la carga financiera de los contribuyentes afectados por la coyuntura económica. Entre los beneficios más valorados se destacan:

Financiación en cuotas mensuales, con un anticipo variable según el tipo de contribuyente.

Suspensión de acciones de cobro mientras el plan se encuentre en vigencia y al día.

Regularización del perfil fiscal, condición clave para operar comercialmente.

Posibilidad de reorganizar deudas previsionales y aduaneras, además de las impositivas.

Según ARCA, esta herramienta facilita que cada contribuyente estabilice su situación y evite mayores recargos derivados de la mora.