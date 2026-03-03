El petróleo sigue en alza y los mercados globales operan en caída: las influencia del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán Foto: REUTERS

Los precios del petróleo y el gas natural volvieron a escalar con fuerza, impulsados por el riesgo de interrupciones en la producción y distribución de energía en una de las regiones clave para el abastecimiento mundial. El barril de crudo extendió las subas acumuladas en las últimas jornadas, mientras que el gas mostró nuevos incrementos en los mercados de referencia, alimentando temores inflacionarios en distintas economías.

Por su parte, las principales bolsas de Europa y Asia volvieron a operar este martes en terreno negativo, en una jornada marcada por la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente y su impacto directo en los mercados globales. Los inversores, atentos a cada novedad que llega desde la región, optaron por posiciones más conservadoras ante el temor de una escalada mayor que pueda afectar el suministro energético y profundizar la incertidumbre financiera.

Estados Unidos anuncia nuevas sanciones petroleras a Irán. Foto: REUTERS

Cuál es la situación de los mercados internacionales

Los mercados internacionales exhiben un difícil inicio del tercer mes del año tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada del conflicto en la región. En Europa, las bolsas volvieron a abrir en rojo con París bajando 2,15%, Fráncfort 2,78%, Milán 3,21%, Londres 2,02% y Madrid 3,56%.

En este contexto, el índice Euro Stoxx 50 se desploma un 4% y en España el Ibex 35 cede un 5% registrando su mayor caída en 11 meses, al caer más de 1000 puntos en las primeras dos ruedas tras el estallido del conflicto.

Los mercados operan a la baja ante el conflicto en Medio Oriente. Foto: NA.

En el continente asiático, siguieron los registros negativos en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con una caída de 3,06% y Hong Kong, de 1,23%. En Seúl el derrumbe alcanzó el 7,24% luego de no operar el lunes por ser feriado.

A cuánto suben el petróleo y el gas

En este marco, los precios del petróleo y el gas continúan su carrera ascendente. El crudo se dispara este martes hasta un 6% ante la confirmación iraní del bloqueo de la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del suministro global de crudo.

De esta manera, el precio del barril de Brent, referencia para Europa, llegó a trepar en torno al 6%, ubicándose en la zona de los US$82, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos escala un 5,32% para situarse en US$75.

Petróleo

En el caso del gas, el precio acelera su escalada en los mercados europeos y este martes marca un alza del 30%, tras encarecerse un 40% el lunes, a raíz de que Qatar mantiene cerrada la planta de gas licuado que genera el 20% de la oferta global por vía marítima.

Ante esta disparada, los contratos TTF de gas que se negocian en Países Bajos, de referencia en Europa, superan durante esta jornada los 57 euros por MWh, lo que representa un valor cercano al doble que hace un mes.