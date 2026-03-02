Masoud Pezeshkian, presidente de Irán. Foto: EFE

Las bolsas de Europa y Asia presentan caídas generalizadas en el comienzo de marzo, mientras los precios del petróleo trepan 13%, en medio del conflicto en Medio Oriente.

En paralelo, crece la expectativa por la apertura del mercado argentino tras los anuncios del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Los mercados internacionales exhiben un inicio agitado del tercer mes del año tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la escalada del conflicto en la región. En Europa, las bolsas abrieron en rojo, con París bajando 1,96%, Fráncfort 1,99%, Milán 2,13%, Londres 0,55% y Madrid 2,58%.

Las acciones más afectadas son las vinculadas al sector aéreo y del turismo. Las aerolíneas japonesas ANA y JAL se hundieron más de un 5%, AirFrance-KLM se desplomaba un 7,24% y la alemana Lufthansa bajaba en un 5,77%.

Los mercados operan a la baja ante el conflicto en Medio Oriente. Foto: NA.

En contraste, las ganadoras del escenario actual son las empresas energéticas, registrando saldos positivos en la apertura de las bolsas europeas: Shell (5,32%), BP (4,70%), Repsol (4,29%) o TotalEnergies (3,97%).

En el continente asiático, predominaron los registros negativos en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con una caída de -1,4% y Hong Kong, de -2,1%. Solo la bolsa de Shanghái logró escapar de la tendencia, al finalizar con una leve subida de 0,5%.

En este marco, los precios del petróleo se disparan este lunes hasta un 13% ante el bloqueo de la navegación en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del suministro global de crudo.

El precio del barril de Brent, referencia para Europa, llegó a trepar en torno al 13%, ubicándose en la zona de los US$80, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, escala cerca de un 12%.

El precio del gas europeo también se disparó notoriamente al subir más del 20%, a raíz de que el conflicto amenaza las exportaciones de gas natural licuado del Golfo. De esta manera, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, aumentó hasta los 38.885 euros.

El régimen de Irán lanzó más de 200 misiles contra territorio israelí. Foto: EFE.

El precio del oro, por su parte, avanzaba 1,9 %, cotizando en 5.378,88 dólares por onza. La plata sube 1,35 %, situándose en 95,05 dólares, mientras que el cobre trepa 0,16 % y se ubica en 13.391 dólares en el mercado de futuros de Londres.

En paralelo, el mercado argentino acapara la atención tras el discurso de Milei en la Asamblea Legislativa, donde se expuso la hoja de ruta del Gobierno con las próximas reformas que serán enviadas al Congreso.

La mayor refinería de Aramco en Arabia Saudí recibe el impacto de restos de drones iraníes

La refinería del gigante petrolero saudí Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura, una de las mayores del país árabe, recibió el impacto de los restos de dos drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas saudíes, lo que generó “un pequeño fuego” en las instalaciones y el cierre de algunas “unidades” como medida de precaución.

Así lo confirmó este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa saudí, Turki al Maliki, en un comunicado publicado por la agencia oficial saudí SPA, en la que señaló que no hay personal civil herido por este incidente, pese a que los restos de la intercepción cayeron cerca de infraestructura civil.

En otro comunicado, el Ministerio de Energía saudí confirmó que algunas “unidades operativas” de la planta fueron clausuradas “como medida de precaución”, ya que la caída de los drones causó “daños menores”.

Ucrania informa de ataque masivo ruso con 52 misiles y 297 drones con al menos un muerto. Foto: EFE.

El comunicado del ministerio añade que “el suministro de petróleo y sus derivados a los mercados locales no han sido afectados por este incidente”. Imágenes difundidas por redes sociales muestran humo brotando de la refinería y personal saliendo de las instalaciones en aparente calma.

Ubicada en la costa del golfo Pérsico frente a territorio iraní, Ras Tanura es una de las mayores refinerías de crudo del mundo y una de las mayores terminales para la exportación de petróleo del planeta.

El petróleo Brent de referencia en los mercados internacionales se disparó este lunes un 8 %, hasta los 78,22 dólares por barril, tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán, uno de los principales productores de crudo de la OPEP+, y que asimismo controla el estrecho de Ormuz, vía clave del tráfico petrolero y comercial en la región.

Los analistas explican que, ante las tensiones en Oriente Medio, el foco se sitúa sobre el estrecho de Ormuz, por donde circula casi un 20 % del tráfico de crudo mundial, ante el miedo a que el conflicto pueda provocar una interrupción del suministro.

Ataques de Irán en Bahrein, en una de las bases militares de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El Departamento de Transporte de EE.UU. emitió este sábado una recomendación para que los buques comerciales eviten navegar por el estrecho, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube a esta hora, antes de la apertura oficial del mercado, más del 8,42 %, hasta los 71,62 dólares.