EEUU ataca a Irán Foto: Facebook/Mountain Home Air Force Base Gunfighters

La tensión en Medio Oriente vuelve a aumentar luego de que se registraran nuevos ataques por parte de Estados Unidos contra objetivos en Irán, en un escenario donde las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz habían mostrado avances en los últimos días.

Aunque Irán no confirmó oficialmente todos los hechos, desde Teherán denunciaron que Washington estaría incumpliendo el alto el fuego vigente y actuando con “mala fe” en medio del proceso de negociación. En paralelo, el conflicto mantiene en alerta a la región tras semanas de bloqueos, amenazas y acciones militares cruzadas.

En este mismo sentido, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, sostuvo en declaraciones públicas que Estados Unidos estaría perdiendo influencia en la región y advirtió que ya no tendría “un lugar seguro” para realizar operaciones militares en el Golfo Pérsico.

Estados Unidos usó bombarderos B-1 contra Irán. Foto: Captura

De acuerdo con el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el ataque más reciente tuvo como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que habrían intentado colocar minas en zonas estratégicas. De hecho, estas mismas versiones indican que la ofensiva enmarcada en una serie de acciones militares que se reanudaron después de varias semanas de relativa calma, tras el alto el fuego acordado el 8 de abril entre ambas partes.

Desde Washington, incluso el presidente Donald Trump había sugerido durante el fin de semana la posibilidad de un acuerdo cercano, aunque los hechos posteriores volvieron a tensionar el escenario.

El conflicto también se ve atravesado por la participación indirecta de otros actores regionales, luego de que Israel anunciara la intensificación de su ofensiva en Líbano, lo que sumó incertidumbre al proceso de negociación.

Irán denuncia que Estados Unidos violó el acuerdo del alto el fuego

Tras el incremento de tensión, Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde el 8 de abril, después de los ataques de anoche contra algunas posiciones en la sureña provincia de Hormozgán. “El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente estas acciones agresivas, que constituyen una violación flagrante del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y también del alto el fuego del 8 de abril”, aseveró la cartera en un comunicado.

El Ministerio aseguró que el ejército de EE.UU. llevó a cabo en las últimas 48 horas acciones “agresivas” en la provincia meridional de Hormozgán, además de denunciar supuestos actos de “piratería marítima” contra embarcaciones comerciales iraníes, en el marco del cerco naval impuesto por Washington sobre buques y puertos iraníes el 13 de abril.

El aparato diplomático que no ofreció detalles sobre los ataques, advirtió de que el Gobierno estadounidense es “responsable de todas las consecuencias derivadas de estos actos agresivos” y aseguró que la República Islámica “no los dejará sin respuesta”.

Ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Foto: EFE

Además, denunció que las acciones estadounidenses se produjeron mientras continúan los contactos diplomáticos mediados por Pakistán para alcanzar un acuerdo de paz, y afirmó que estos hechos demuestran la “mala fe” y el “incumplimiento de compromisos” por parte de Washington.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom) informó anoche de ataques “en defensa propia” en el sur de Irán, dirigidos contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes.

La Guardia Revolucionaria Islámica anunció hoy que sus fuerzas derribaron un dron estadounidense MQ-9 y dispararon contra un caza F-35 y otro avión no tripulado tras haber violado el espacio aéreo iraní en la región del golfo Pérsico. El cuerpo militar de élite advirtió también sobre cualquier violación del alto el fuego por parte de EE.UU. y consideró “legítimo y definitivo” su derecho a una respuesta recíproca.

Los hechos se han producido justo cuando Estados Unidos e Irán han intensificado en los últimos días sus contactos y ultiman los detalles de un acuerdo que permitiría poner fin a la guerra.

El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, se encuentran en Catar para tratar dicho acuerdo que, según las filtraciones a la prensa, incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones a Irán, pero dejaría el dossier nuclear para una fase posterior.