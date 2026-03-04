Beneficios de ANSES: supermercados con descuentos para jubilados en marzo 2026 y cuánto te reintegran por compra
Los jubilados y pensionados podrán ahorrar una importante porción de su sueldo en varias cadenas del país. Cuáles son las promociones bancarias para maximizar este beneficio.
Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del ANSES podrán acceder durante todo el mes de marzo a importantes descuentos en supermercados de todo el país. Según indicó el Ministerio de Capital Humano, las promociones alcanzan a más de 7.000 comercios adheridos.
Además, la cartera indicó que estos beneficios se aplican exclusivamente pagando con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión. El porcentaje de ahorro y los topes de reintegro varían según la cadena.
La lista completa de supermercados que ofrecen descuentos para jubilados en marzo 2026
Entre las principales cadenas que contarán con este descuento, se encuentran las siguientes:
Disco, Jumbo y Vea
- 10% de descuento en todos los rubros (incluye carnes).
- 20% en perfumería y limpieza.
- Sin tope de reintegro.
Coto, La Anónima y Super CAS/FASA
- 10% de descuento en todos los rubros.
- Sin tope.
Josimar
- 15% de descuento en todos los rubros.
- Sin tope.
Carrefour
- 10% de descuento en todos los rubros.
- Tope de reintegro: $35.000.
Día
- 10% de descuento en todos los rubros.
- Tope de $2.000 por transacción.
Chango Más
- 10% de descuento en todos los rubros.
- Tope de $1.000 por transacción y $15.000 mensuales.
Toledo
- 20% de descuento en todos los rubros.
- Sin tope.
Otros comercios adheridos
- 10% de descuento.
- Tope de $1.000 por operación.
¿Qué bancos ofrecen beneficios para jubilados y pensionados de la ANSES?
Cabe destacar que el Ministerio de Capital Humano recordó que no es necesario realizar ningún trámite previo antes de ir a comprar, ya que el beneficio se aplica de forma automática al pagar con las tarjetas de débito adheridas. La lista es la siguiente:
Banco Nación
- 5% adicional con tarjeta de débito o crédito usando BNA+ MODO.
- Tope: $5.000 semanal y $20.000 mensual.
- Aplica en Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.
Banco Galicia
- Hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés.
- Tope mensual: $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.
Banco Supervielle
- 20% los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.
- Tope: $25.000 con débito y $15.000 con QR.
- 50% en farmacias adheridas y 10% en combustibles.
Banco Provincia de Buenos Aires
- 5% pagando con Cuenta DNI (QR o Clave DNI).
- Tope: $5.000 por semana y por persona.
- Acumulable con otras promociones.
- Aplica en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini.
Días de descuento y topes de reintegro para la tercera edad: ¿cuándo es más conveniente comprar?
El esquema semanal permite planificar mejor las compras:
Lunes
- Ideal para aprovechar descuentos permanentes en la mayoría de las cadenas.
- Banco Nación: buen día para empezar a utilizar el tope semanal del 5%.
Martes
- Mejor día para compra grande en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más con 20% de Banco Supervielle.
- Continúa el beneficio de Banco Nación.
Miércoles
- Conviene hacer compras pequeñas en supermercados con tope por transacción como Día o Chango Más.
Jueves
- Recomendado para compra mensual en Carrefour (tope alto de $35.000).
- Últimos días fuertes para aprovechar el tope semanal de Banco Nación.
Viernes
- Ideal para usar Cuenta DNI de Banco Provincia (5% con tope semanal).
- Buena opción para reposición en cadenas sin tope.
Sábado
- Conveniente para compras grandes en supermercados sin tope como Toledo o Josimar.
- Última oportunidad para completar el tope semanal de Banco Nación.
Domingo
- Recomendado para compras puntuales en cadenas con tope por operación, sin desperdiciar reintegros.
Con una planificación estratégica, los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES pueden combinar descuentos de supermercados y beneficios bancarios para maximizar el ahorro mensual y recuperar una parte importante del gasto en alimentos y productos esenciales.