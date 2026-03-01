Cobro de jubilación Foto: Foto generada con IA

Marzo llega con novedades importantes para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares, ya que la ANSES confirmó el nuevo calendario de pagos y los montos actualizados que regirán durante el tercer mes del año. Según el organismo, los haberes de marzo incorporan un incremento del 2,88%, resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero, tal como lo marca la movilidad mensual aplicada desde 2024.

Este aumento se suma al bono de $70.000 destinado a jubilados que perciben la mínima, lo que garantiza que ningún beneficiario de los haberes básicos cobre menos de $439.600,88 en marzo. La jubilación mínima queda fijada en $369.600,88, mientras que la jubilación máxima asciende a $2.487.063,30, de acuerdo con lo informado por el organismo previsional.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el haber con aumento pasa a $258.720,62, que sumado al bono alcanza un total de $328.720,62. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $295.680,70, y con el refuerzo llega a $365.680,70. Las madres de siete hijos continúan percibiendo un haber equivalente a la mínima, también con el bono incluido.

Las Asignaciones Universales y Familiares también se actualizan. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) pasan a $132.814, aunque como es habitual se acredita el 80% durante el mes ($106.251) y el 20% restante se retiene para cobrar posteriormente mediante la presentación de la Libreta. En casos de discapacidad, el monto asciende a $432.461.

Este mes también es clave porque se paga la Ayuda Escolar Anual, que sube a $85.000 por hijo. El depósito se realiza automáticamente para quienes ya validaron el certificado escolar, aunque también se puede presentar la documentación en Mi ANSES para habilitar el cobro.

Economía Foto: Foto generada con IA

Calendario de pagos: cuándo cobro en marzo 2026

Los pagos comienzan el 9 de marzo y se extienden hasta el 30, dependiendo de cada prestación y la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de marzo

DNI 2 y 3: 10 de marzo

DNI 4 y 5: 11 de marzo

DNI 6 y 7: 12 de marzo

DNI 8 y 9: 13 de marzo

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Jubilados Foto: Foto generada con IA

Jubilaciones que superan la mínima

DNI 0 y 1: 23 de marzo

DNI 2 y 3: 25 de marzo

DNI 4 y 5: 26 de marzo

DNI 6 y 7: 27 de marzo

DNI 8 y 9: 30 de marzo

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 9 de marzo

DNI 1: 10 de marzo

DNI 2: 11 de marzo

DNI 3: 12 de marzo

DNI 4: 13 de marzo

DNI 5: 16 de marzo

DNI 6: 17 de marzo

DNI 7: 18 de marzo

DNI 8: 19 de marzo

DNI 9: 20 de marzo

Con todos estos ajustes y refuerzos económicos, marzo llega con un panorama clave para millones de beneficiarios de la ANSES, que verán actualizados sus ingresos y podrán organizar sus gastos del mes con un calendario ya confirmado.