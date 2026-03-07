Trámite para jubilados Foto: Foto generada con IA

A partir de las actualizaciones recientes en la normativa fiscal porteña, miles de jubilados y pensionados pueden acceder a un beneficio clave: la exención del 100% del ABL para su vivienda única. La modificación, impulsada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), amplía el alcance del beneficio y simplifica el acceso para quienes cumplan determinadas condiciones.

Un alivio fiscal en un contexto económico complejo

Este beneficio cobra especial relevancia en medio del encarecimiento del costo de vida para los adultos mayores. Según datos oficiales, más de 85.000 jubilados ya accedieron a la exención en años previos, y con las nuevas reglas, aún más podrán solicitarla.

La Legislatura porteña actualizó el Código Fiscal y la Ley Tarifaria, lo que permitió que la exención deje de ser parcial (antes existían escalas del 25% al 100%) y pase a ser directa y total para quienes cumplan todos los requisitos.

Quiénes pueden acceder a la exención del ABL

El beneficio está disponible tanto para propietarios, inquilinos que paguen el impuesto según contrato, y usufructuarios, siempre que residan efectivamente en el inmueble. Esto busca garantizar que el alivio llegue realmente a quienes utilizan la vivienda como residencia habitual.

Trámite de ABL Foto: Archivo

Para ser beneficiario, la persona debe cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:

1. Tener una única propiedad

El jubilado o pensionado debe ser titular, condómino o usufructuario de un solo inmueble en toda la Argentina. No pueden poseer otra vivienda, ni urbana ni rural.

2. Habitar la vivienda como residencia permanente

El inmueble debe ser vivienda propia y única, y debe estar efectivamente ocupado.

3. Cumplir con el tope de ingresos

El haber mensual no debe superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas, lo que a diciembre de 2025 representa $1.363.518,36.

4. Respetar el límite de valuación fiscal

La Valuación Fiscal Homogénea (VFH) del inmueble debe estar por debajo del tope establecido para este año, que asciende a $48.450.000.

Desde este año dejaron de imprimirse las boletas de ABL. Foto: buenosaires

Qué documentación se necesita

Antes de iniciar el trámite, conviene reunir:

DNI con domicilio actualizado

Último recibo de jubilación o pensión

Escritura, declaratoria de herederos o contrato de alquiler

Último comprobante del ABL

Cómo realizar el trámite

La solicitud puede hacerse tanto online, a través del sitio de AGIP, como presencial, en cualquier sede comunal. En ambos casos, es necesario completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida.

Una vez aprobada, la exención se mantiene automáticamente mientras el beneficiario continúe cumpliendo las condiciones. Si adquiere un nuevo inmueble o supera los límites de ingresos, debe notificarlo para evitar sanciones.