Jubilados y pensionados: así pueden dejar de pagar el ABL en la Ciudad de Buenos Aires en 2026
Miles de jubilados y pensionados de la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder en 2026 a la exención total del ABL para su vivienda única, gracias a los nuevos requisitos implementados por AGIP. El beneficio alcanza el 100% del impuesto y se otorga a quienes cumplan con límites de ingresos, valuación fiscal y tenencia de una sola propiedad.
A partir de las actualizaciones recientes en la normativa fiscal porteña, miles de jubilados y pensionados pueden acceder a un beneficio clave: la exención del 100% del ABL para su vivienda única. La modificación, impulsada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), amplía el alcance del beneficio y simplifica el acceso para quienes cumplan determinadas condiciones.
Un alivio fiscal en un contexto económico complejo
Este beneficio cobra especial relevancia en medio del encarecimiento del costo de vida para los adultos mayores. Según datos oficiales, más de 85.000 jubilados ya accedieron a la exención en años previos, y con las nuevas reglas, aún más podrán solicitarla.
La Legislatura porteña actualizó el Código Fiscal y la Ley Tarifaria, lo que permitió que la exención deje de ser parcial (antes existían escalas del 25% al 100%) y pase a ser directa y total para quienes cumplan todos los requisitos.
Quiénes pueden acceder a la exención del ABL
El beneficio está disponible tanto para propietarios, inquilinos que paguen el impuesto según contrato, y usufructuarios, siempre que residan efectivamente en el inmueble. Esto busca garantizar que el alivio llegue realmente a quienes utilizan la vivienda como residencia habitual.
Para ser beneficiario, la persona debe cumplir simultáneamente las siguientes condiciones:
1. Tener una única propiedad
El jubilado o pensionado debe ser titular, condómino o usufructuario de un solo inmueble en toda la Argentina. No pueden poseer otra vivienda, ni urbana ni rural.
2. Habitar la vivienda como residencia permanente
El inmueble debe ser vivienda propia y única, y debe estar efectivamente ocupado.
3. Cumplir con el tope de ingresos
El haber mensual no debe superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas, lo que a diciembre de 2025 representa $1.363.518,36.
4. Respetar el límite de valuación fiscal
La Valuación Fiscal Homogénea (VFH) del inmueble debe estar por debajo del tope establecido para este año, que asciende a $48.450.000.
Qué documentación se necesita
Antes de iniciar el trámite, conviene reunir:
- DNI con domicilio actualizado
- Último recibo de jubilación o pensión
- Escritura, declaratoria de herederos o contrato de alquiler
- Último comprobante del ABL
Cómo realizar el trámite
La solicitud puede hacerse tanto online, a través del sitio de AGIP, como presencial, en cualquier sede comunal. En ambos casos, es necesario completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida.
Una vez aprobada, la exención se mantiene automáticamente mientras el beneficiario continúe cumpliendo las condiciones. Si adquiere un nuevo inmueble o supera los límites de ingresos, debe notificarlo para evitar sanciones.