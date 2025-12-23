Jubilados y pensionados: qué requisitos se necesitan para quedar exentos de pagar un impuesto clave en CABA

El trámite puede hacerse de manera digital a través de la página oficial de AGIP o presencial en la sede central del organismo.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) informó las condiciones que deben cumplir jubilados y pensionados para acceder a la exención total del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la normativa vigente, podrán quedar exceptuados del pago los jubilados y pensionados que reúnan simultáneamente los siguientes requisitos:

Ser dueños, copropietarios, usufructuarios o contar con derecho de uso sobre un único inmueble, destinado exclusivamente a vivienda familiar.

Habitar efectivamente la propiedad como domicilio permanente.

No poseer otros inmuebles, ya sean urbanos o rurales, en ninguna jurisdicción del país.

Percibir un ingreso previsional que no supere el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas. Para diciembre de 2025, ese tope se ubica en $1.363.518,36 .

Que la Valuación Fiscal Homogénea (VFH) del inmueble no exceda los $40.000.000, según lo dispuesto por la Ley Tarifaria actual.

También, la exención puede alcanzar a jubilados y pensionados que alquilan la vivienda, siempre que el contrato de locación establezca expresamente que el inquilino debe afrontar el pago del ABL. Además, pueden acceder quienes residan en el inmueble bajo la figura de usufructo.

Exención del ABL: la documentación que requiere la AGIP

Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante.

Último recibo de cobro de jubilación o pensión.

Escritura o título de propiedad del inmueble.

Contrato de alquiler vigente, en caso de inquilinos responsables del pago del impuesto.

Escritura que acredite el usufructo, cuando corresponda.

Formulario de solicitud de exención, disponible en el sitio web oficial de AGIP.

¿Cómo hacer el trámite?

El trámite puede hacerse de manera digital a través de la página oficial de AGIP, donde el solicitante debe completar el formulario, adjuntar la documentación requerida y enviar la solicitud.

Asimismo, puede realizarse de manera presencial acudiendo a la sede central del organismo o a las oficinas comunales de la Ciudad, siempre con turno previo solicitado con anticipación.