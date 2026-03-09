Estación de servicio de YPF. Foto: NA

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la petrolera no prevé modificar el precio de los combustibles a pesar del aumento del valor internacional del petróleo, impulsado por las tensiones y el conflicto en Medio Oriente.

La definición llega en un contexto de incertidumbre en los mercados energéticos, donde la volatilidad del crudo suele trasladarse a los precios en los surtidores. Sin embargo, desde la compañía señalaron que buscan evitar cambios bruscos para mantener cierta previsibilidad para los consumidores.

Horacio Marín, CEO de YPF, habló sobre los combustibles y aseguró que no habrá “cimbronazos” en los precios. Foto: YPF Energía Argentina

El propio Marín explicó la postura de la empresa en un mensaje publicado en su cuenta de X. “Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”.

En la misma publicación, el ejecutivo remarcó que la empresa mantendrá una política de prudencia en la actualización de los valores.

“@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, destacó.

La estrategia de YPF para evitar subas bruscas

Según explicó el CEO de la petrolera, la empresa aplica una estrategia conocida como micropricing, que consiste en monitorear de manera constante la evolución de los precios del mercado.

Este sistema permite evaluar las variaciones del petróleo y del contexto económico prácticamente en tiempo real, con análisis diarios y semanales.

Además, la compañía utiliza un mecanismo de moving average o promedio móvil, que ayuda a suavizar las fluctuaciones del mercado energético.

De acuerdo con Marín, esta herramienta permite amortiguar los picos de suba y las bajas abruptas, lo que contribuye a mantener precios más estables en los combustibles.

Según Marín, YPF trabaja con una estrategia de micropricing. Foto: NA (Marcelo Capece)

El mensaje de la petrolera ante la volatilidad del mercado

En su publicación, el titular de la empresa también se refirió al impacto de la incertidumbre en el sector energético y remarcó la importancia de sostener una política de largo plazo.

“La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, añadió.

De esta manera, desde la petrolera indicaron que el objetivo es dar previsibilidad a los consumidores y evitar cambios bruscos en los surtidores, incluso en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y fluctuaciones en el precio del crudo.