Wall Street. Foto: REUTERS

Después de un lunes marcado por la disparada y posterior baja del petróleo a nivel mundial en medio de la guerra en Medio Oriente, este martes 10 de marzo los mercados mantuvieron la calma.

En esa línea, el barril del petróleo Brent, que había llegado a caer más 14%, terminó por encima de los 87 dólares. En tanto, si bien los principales índices de Wall Street se movieron en casi toda la jornada en verde, sobre el final del día cerraron con leves bajas.

Por su parte, los activos argentinos también se recuperaron: el riesgo país terminó con una baja del 5%, pasando a 556 puntos básicos. Este descenso se vio marcado por la suba de los bonos en dólares, que ganaron hasta 1,5%.

Las acciones argentinas finalizaron con alzas de más de 7% en el caso de Central Puerto, seguidas por Edenor (6%) y Loma Negra (5,1%). Los incrementos también se repitieron en la Bolsa de Buenos Aires, donde el índice S&P Merval saltó 3,3% medido en dólares.

A cuánto cerró el dólar hoy martes 10 de marzo

En cuanto al dólar, el tipo de cambio bajó a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA), lo hizo a $1.428,02.

La distancia con el techo de la banda se amplía a casi el 16%, en una jornada marcada por altibajos y por un contexto internacional más desafiante para los mercados emergentes.

La fortaleza global de la moneda estadounidense y un menor atractivo de las estrategias de carry trade comenzaron a reflejarse en el mercado cambiario local, a la espera del dato de inflación de este jueves.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio operaba a $1.401 y se mantenía a una brecha con la banda cambiaria superior del 15,9%.

Los contratos de dólar futuro anotan bajas generalizadas de hasta el 1,6%, el mercado “pricea” que el tipo de cambio para fines de marzo se ubicará en torno a los $1.420.

Entre los dólares financieros, el dólar MEP cae 0,9% a $1.417,59, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace 0,9% a $1.459,66. En el mercado informal, el dólar blue cotizaba a $1.420 para la venta.