Dólares Foto: Foto generada con IA

En Argentina, la respuesta suele ser menos emocional de lo que parece: ahorrar en dólares puede convenir, pero no para cualquier objetivo ni en cualquier momento. La moneda estadounidense sigue funcionando como resguardo para metas de mediano y largo plazo, aunque eso no significa que todo el ahorro deba salir del peso ni que convenga comprar por inercia.

La primera pregunta útil es para qué se está ahorrando. Si el objetivo está atado al dólar, como un viaje, una compra en el exterior o una reserva patrimonial, tener parte del ahorro dolarizado puede hacer sentido. Si el dinero va a usarse en semanas para gastos corrientes, la liquidez inmediata en pesos puede ser más relevante que la cobertura cambiaria. El punto es que ahorrar en dólares no termina en la compra: también importa cómo se justifican y administran esos fondos, una discusión que aparece en los límites y usos de los dólares depositados en cuenta.

Cuándo tiene sentido dolarizar una parte del ahorro

Dolarizar suele ser razonable cuando el horizonte no es corto y cuando el ahorrista quiere reducir exposición a la volatilidad del peso. También puede ser útil para quien prefiere separar mentalmente el ahorro del dinero de uso diario. El error frecuente aparece cuando se traslada todo a dólares y luego hay que volver a vender con apuro para cubrir gastos corrientes.

Por eso, la decisión no debería plantearse como peso o dólar, sino como combinación. Muchos hogares usan pesos para el movimiento mensual y dólares para objetivos más estables. Esa lógica, aunque menos épica que el viejo ‘dólar colchón’, suele ser más eficiente.

Cotización del dólar. Foto: via REUTERS

Qué cambió con las cuentas digitales

La diferencia respecto de otros años es operativa. Hoy ya no hace falta pensar el ahorro en dólares como billete físico o trámite de sucursal. Para mucha gente, el salto fue pasar de guardar dólares a poder administrarlos: recibir transferencias, pagar consumos vinculados a moneda extranjera y mover fondos entre cuentas locales con mayor trazabilidad. En ese contexto, abrir una cuenta en dólares puede ser una solución práctica para quien quiere ordenar el ahorro sin sumar fricción. No porque una app resuelva por sí sola la estrategia financiera, sino porque reduce tiempos, centraliza la operatoria y evita que una decisión razonable quede trabada por burocracia.

Qué mirar antes de elegir una cuenta en dólares

Conviene revisar tres cosas: si tiene costo de mantenimiento, cómo se fondea y qué se puede hacer después con esos dólares. No todas las cuentas sirven para lo mismo. Algunas solo permiten recibir transferencias; otras habilitan compra de MEP, pagos vinculados a consumos internacionales o movimientos entre cuentas propias. También importa entender el marco regulatorio y fiscal de las operaciones alcanzadas en moneda extranjera y el papel de organismos como la Comisión Nacional de Valores cuando aparecen instrumentos de inversión asociados.

Entonces, ¿conviene?

Sí, puede convenir, siempre que el objetivo esté claro. El dólar sigue siendo una herramienta válida de cobertura, pero hoy la discusión no pasa solo por comprarlo sino por administrarlo mejor. Para quien necesita separar ahorro de gasto corriente y operar de forma simple, una cuenta digital en dólares puede sumar orden. Para quien vive al día y necesita liquidez inmediata, probablemente el primer paso no sea dolarizar todo, sino construir un esquema más equilibrado entre pesos y ahorro de resguardo