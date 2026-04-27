El Banco Central de la República Argentina sancionó a Sur Finanzas. Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) resolvió aplicar una fuerte sanción contra una casa de cambios vinculada a maniobras con el dólar oficial durante 2023, en plena vigencia del cepo cambiario. La medida incluye la inhabilitación para operar en el mercado y millonarias multas para sus responsables, en un caso que también es investigado por la Justicia por presunto lavado de activos.

Sanción del BCRA: inhabilitación y multas millonarias

El directorio del BCRA aprobó la sanción contra ARS Cambios, la firma que operaba bajo el nombre comercial de Sur Finanzas, y que estaba a cargo de Ariel Vallejos. La autoridad monetaria determinó quitarle la autorización para operar tras detectar irregularidades en operaciones con el dólar oficial por un total de USD 25 millones entre enero y diciembre de 2023.

El directorio del BCRA aprobó la sanción contra ARS Cambios, la firma que operaba bajo el nombre comercial de Sur Finanzas. Foto: Google Maps

Además, se dispusieron multas por $5.400 millones para Vallejos y otros $7.200 millones para su madre, Graciela Vallejos, accionista de la firma. En paralelo, se estableció la inhabilitación para desempeñarse en el sistema financiero: Ariel Vallejos no podrá ejercer cargos por cinco años y Graciela Vallejos por seis.

Según detalló el organismo, los sancionados no podrán actuar como socios, directores, administradores ni ocupar otros roles relevantes en entidades financieras, lo que incluye tanto bancos tradicionales como fintech o billeteras virtuales.

Maniobras con el dólar oficial y sospechas de circuito ilegal

La investigación del BCRA concluyó que ARS Cambios concentró su operatoria en la compraventa de divisas con otros operadores cambiarios, con escasa participación de clientes finales. Esta dinámica encendió las alertas del organismo, que consideró que la entidad no actuaba como intermediaria de demanda genuina.

El sumario describe un mecanismo de “pase de manos” de pesos y divisas sin justificación económica aparente, que habría permitido canalizar fondos dentro de un circuito más amplio para retirar dólares del mercado oficial. La hipótesis central sostiene que esas divisas eran adquiridas al tipo de cambio regulado para luego abastecer el mercado paralelo.

El BCRA concluyó que ARS Cambios concentró su operatoria en la compraventa de divisas con otros operadores cambiarios. Foto: NA

Durante el período investigado, la brecha cambiaria promedio alcanzaba el 102%, lo que habría generado una ganancia estimada de USD 25,8 millones a partir de estas maniobras.

La firma, señalada en la causa judicial y vinculada públicamente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, contaba con sedes registradas en el microcentro porteño, Monte Grande, Ezeiza y Canning.

El caso vuelve a poner el foco sobre las operaciones en el mercado cambiario durante los años de mayores restricciones y sobre los mecanismos utilizados para aprovechar la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, en un contexto de fuerte regulación y escasez de reservas.