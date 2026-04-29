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El Gobierno está preparando un plan para que los ministerios gasten menos dinero, es decir planean un ajuste del gasto público para cumplir las metas acordadas con el FMI que incluyen el déficit cero. La decisión será oficializada en los próximos días y dejará asentado cómo podrán manejar los organismos sus ingresos y gastos.

La jefatura de Gabinete y el ministerio de Economía plasmarán su decisión administrativa de achicamiento estatal con distintas alternativas. Entre otros puntos, no se podrá reducir el empleo público.

Fondo Monetario Internacional Foto: REUTERS

La medida anterior

En enero del 2026 se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 1/2026 que estableció las directivas sobre el manejo del Presupuesto de la administración pública nacional.

Entre las medidas se encontró la solicitud de remitir trimestralmente la información correspondiente a la evolución de las plantas de las jurisdicciones y entidades a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que conduce Carlos Guberman. Algo parecido podría establecerse en una nueva decisión.

Además, hace algunas semanas el Gobierno le pidió a los ministerios una profundización del ajuste del gasto público para resguardar el superávit fiscal y cumplir con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Luis Caputo y Kristalina Georgieva Foto: X Caputo

En este sentido, el Ejecutivo definió una pauta presupuestaria para el gabinete que contempla un recorte adicional del 2% en el gasto corriente y del 20% en el gasto de capital. Desde la Rosada comentaron que varias dependencias presentaron sus planes para cumplir con este objetivo.

Otras metas de acuerdo con el fondo

El superávit fiscal es una de las principales metas del acuerdo con el Fondo y una de las variables troncales sobre las que se sostiene en programa económico. En este sentido, el Gobierno acordó con el FMI llevar los gastos del Estado a 2,2% del PBI este año, aunque luego de otra revisión puede flexibilizarse al 1,4% del producto. En tanto, en el Presupuesto esa previsión es de 1,5% del PBI.

De acuerdo con los datos fiscales más recientes, el Sector Público Nacional registró tres meses seguidos con resultado positivo. En el primer trimestre, esto se tradujo en un superávit primario cercano al 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero de alrededor del 0,2% del PBI.