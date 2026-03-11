Canal 26
miércoles, 11 de marzo de 2026, 17:09
Dólar
Dólar Foto: Foto generada con IA

La economía argentina comenzó a moverse y se supo cómo opera el dólar, riesgo país y acciones argentinas durante la jornada de este miércoles 11 de marzo. En cuanto a la moneda estadounidense, cotiza de la misma manera en relación al último cierre.

Las acciones y los bonos argentinos extienden la racha alcista este miércoles. El MERVAL opera con un avance de 2,5%, mientras que los ADRs en Nueva York observan alzas de hasta 3%. Los bonos de la deuda pública también avanzan, mientras el riesgo país se ubica en 565 puntos.

Por su parte, el dólar oficial en el Banco Nación cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, sin cambios con relación al último cierre.

Wall Street. Foto: REUTERS

Cotizaciones del dólar de este miércoles 11 de marzo

  • Dólar Blue: Compra $1.395 / Venta $1.415
  • Dólar mayorista: Compra $1.388 / Venta $1.397
  • Dólar MEP: $1.415
  • Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $1.460
  • Dólar Tarjeta: venta $1.846