Dólar, riesgo país y acciones argentinas: cómo opera la economía este miércoles 11 de marzo
Por el momento, el dólar opera estable se registró una nueva suba de acciones y bonos argentinos. Los detalles.
La economía argentina comenzó a moverse y se supo cómo opera el dólar, riesgo país y acciones argentinas durante la jornada de este miércoles 11 de marzo. En cuanto a la moneda estadounidense, cotiza de la misma manera en relación al último cierre.
Las acciones y los bonos argentinos extienden la racha alcista este miércoles. El MERVAL opera con un avance de 2,5%, mientras que los ADRs en Nueva York observan alzas de hasta 3%. Los bonos de la deuda pública también avanzan, mientras el riesgo país se ubica en 565 puntos.
Por su parte, el dólar oficial en el Banco Nación cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, sin cambios con relación al último cierre.
Cotizaciones del dólar de este miércoles 11 de marzo
- Dólar Blue: Compra $1.395 / Venta $1.415
- Dólar mayorista: Compra $1.388 / Venta $1.397
- Dólar MEP: $1.415
- Dólar Contado Con Liquidación (CCL): $1.460
- Dólar Tarjeta: venta $1.846
