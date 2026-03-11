Crisis y caída de ingresos: más familias se atrasan en el pago de deudas

La irregularidad en el pago de créditos al sector privado volvió a encender las alertas del sistema financiero.

La salud financiera de los hogares atraviesa su peor momento ya que una familia promedio destina el 33% de sus ingresos solo a cancelar saldos de préstamos y billeteras virtuales.

En ese contexto, las plataformas digitales se convirtieron en el salvavidas para llegar a fin de mes y es que la irregularidad en los pagos de este sector se triplicó, pasando del 7,4% al 21,4% en un año.

Asimismo, de los $12,6 billones prestados por el sistema no bancario, unos $2,7 billones ya se consideran incobrables (con más de un año de atraso).

Ruptura en la cadena de pagos: la morosidad sube a récord histórico y asfixia a industrias y familias

El impacto en las familias y el consumo

El aumento de los problemas para afrontar los compromisos financieros está impulsado principalmente por el retraso en el pago de créditos personales y prendarios. A lo largo del año pasado, el financiamiento a las familias ganó un fuerte peso dentro del balance de los bancos, pero esa misma expansión elevó significativamente la exposición al riesgo.

Causas del ahogo: El impacto de las tasas de interés aún elevadas, la inflación y la falta de una recomposición sólida de los salarios presionan fuertemente sobre la capacidad de pago de los trabajadores.

Crecimiento real: Pese a la mora, el crédito al sector privado creció con fuerza, registrando un salto del 36,9% en términos reales (combinando pesos y dólares).

Alerta roja en el sistema no bancario

Si bien los especialistas del BCRA señalan que el nivel de mora dentro de las entidades bancarias tradicionales todavía se ubica por debajo de los picos observados en grandes crisis anteriores, el panorama cambia drásticamente fuera del circuito formal.

En las entidades no bancarias (como cooperativas, mutuales o financieras de crédito para el consumo), la situación reviste una gravedad mayor: el índice de irregularidad en los pagos alcanza un alarmante 22,8%, afectando a los sectores más vulnerables de la población que no acceden al sistema bancarizado.

Qué pasa con las empresas

Las grandes cadenas de electrodomésticosson el claro ejemplo de la crisis económica. Ante la desesperación por vender, los precios de estos bienes bajaron un 6,6% real en el último año, pero ni así logran tentar a un consumidor que prioriza la comida y las tarifas.

El dato más alarmante es que el 45,6% de las empresas ya admiten dificultades para pagar salarios, impuestos o proveedores. La falta de liquidez obligó a muchas firmas a tomar deuda de corto plazo para cubrir baches operativos, agravando su cuadro de rentabilidad.