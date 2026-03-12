Economía argentina Foto: NA

La economía argentina vuelve a tener hoy un punto de máxima atención: el INDEC publica el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero y el mercado está pendiente de si finalmente comienza una fase de desaceleración o si continúan las presiones inflacionarias que marcaron los últimos meses. Las consultoras, el Banco Central y los especialistas vienen ajustando sus proyecciones, y coinciden en un rango que oscila entre 2,7% y 3% para el segundo mes del año.

Qué anticipan las estimaciones privadas

Las principales consultoras económicas proyectan un dato muy similar al de enero (2,9%), con leves matices según el rubro analizado. Firmas como Eco Go, C&T y LCG ubican la inflación de febrero entre 2,8% y 3%, aunque con una particularidad: los alimentos y las tarifas volvieron a ser los motores del aumento mensual.

En el caso de C&T, la medición del Gran Buenos Aires arrojó un aumento del 2,9%, impulsado por fuertes subas en vivienda (cerca del 5%), debido al impacto de los nuevos esquemas de subsidios y los ajustes en luz y gas. Además, se observó un avance de 4,1% en alimentos y bebidas, donde la carne trepó casi un 8%.

El anticipo de la Ciudad de Buenos Aires: un dato clave para el mercado

El indicador adelantado porteño registró una inflación de 2,6%, un punto que sorprendió a varios analistas porque mostró una moderación respecto de meses anteriores. Sin embargo, los economistas advierten que la ponderación de los rubros en la Ciudad no siempre replica la estructura nacional, por lo que no necesariamente ese número se trasladará de forma completa al IPC país.

Sectores como alimentos, servicios públicos y transporte fueron los que mayor presión ejercieron sobre el índice porteño, mientras que otros ítems estacionales —como turismo o pasajes— redujeron el impacto mensual.

Inflación en supermercados. Foto: NA

Qué dice el Relevamiento de Expectativas del Banco Central

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA proyecta una inflación mensual del 2,7% para febrero. Este pronóstico implica un incremento respecto del REM previo, que estimaba un 2,1%, lo que confirma una corrección al alza por parte de los analistas.

Además, el informe del Banco Central sugiere que el piso del 2% recién podría perforarse hacia mayo, donde se estima un IPC del 1,9%, mientras que para marzo y abril se prevén valores de 2,5% y 2,2%, respectivamente.

En cuanto al 2026 completo, los especialistas elevaron su expectativa anual a 26,1%, marcando un ajuste significativo frente al 22,5% del relevamiento anterior.

Qué rubros podrían definir el número final

Según las consultoras que publicaron datos previos al informe oficial, los factores que más presionaron al índice de febrero fueron:

Tarifas de luz y gas , con impacto pleno del esquema de subsidios focalizados.

Vivienda y servicios , con incrementos de hasta el 5%.

Alimentos y bebidas , especialmente carnes , con subas cercanas al 8%.

Transporte, por ajustes en colectivos y subtes, según el informe porteño.

La pregunta clave es si el dato nacional logrará ubicarse por debajo del 2,9% de enero, lo que sería leído como una señal positiva en términos de desaceleración. De lo contrario, marcaría seis meses consecutivos de inflación al alza.

Familia. Foto: Freepik

Lo que viene: ¿se consolida el sendero a la baja?

A pesar de la resiliencia inflacionaria en algunos rubros, varios economistas sostienen que podría comenzar una tendencia de moderación en los próximos meses gracias a:

Menor presión de precios estacionales.

Un ritmo más controlado del dólar mayorista.

Una desaceleración esperada en tarifas reguladas hacia el segundo trimestre.

No obstante, los especialistas advierten que la dinámica nacional podría diferir de la porteña y que será fundamental observar el comportamiento de los alimentos, que siguen mostrando volatilidad y fuerte incidencia en el índice general.

El dato que publique hoy el INDEC será determinante para comprender el pulso de la economía argentina en el arranque de 2026. El mercado espera una cifra entre 2,7% y 3%, pero el foco estará puesto en la tendencia: si el IPC muestra una desaceleración o si continúa la inercia inflacionaria que puso presión en los últimos meses. Cualquiera sea el resultado, el informe oficial abrirá una nueva etapa en las expectativas económicas para el año.