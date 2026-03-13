ANSES: quiénes cobran hoy viernes 13 de marzo con aumento y bono de $70.000
La Administración Nacional de Seguridad Social continúa con los calendarios de pago. Cuáles son las asignaciones que recibirán este monto.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este viernes 13 de marzo finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas y comienzan los de Asignación por Prenatal y Maternidad.
Además, continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,88% correspondiente a marzo.
Pagos de ANSES hoy: todas las prestaciones que cobran
Pensiones No Contributivas
Este viernes finalizan los pagos de esta prestación.
- Documentos terminados en 8 y 9: cobran su haber junto con el bono de $70.000.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- Documentos finalizados en 4: cobran su haber mensual más el bono de $70.000.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Documentos terminados en 4: perciben el beneficio correspondiente.
Asignación por Embarazo
- Documentos finalizados en 3: cobran la prestación.
Asignación por Prenatal
- Documentos terminados en 0 y 1: comienza el pago de este beneficio.
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: cobrarán hasta el 10 de abril.
Cómo consultar fecha y lugar de cobro en ANSES
Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde cobran a través de distintas opciones disponibles en la plataforma de ANSES:
- Ingresando al sitio web oficial de ANSES y consultando el calendario de pagos.
- Desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la opción Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.
- A través de la app Mi ANSES, en la sección Mis datos → Mis fechas de cobro.
- Mediante Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.
El calendario de pagos de la ANSES continúa con las prestaciones correspondientes a marzo, que incluyen el aumento por movilidad del 2,88% y el bono de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos.