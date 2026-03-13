Quiénes cobran hoy. Foto: anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este viernes 13 de marzo finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas y comienzan los de Asignación por Prenatal y Maternidad.

Además, continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,88% correspondiente a marzo.

Jubilados de ANSES Foto: Foto generada con IA

Pagos de ANSES hoy: todas las prestaciones que cobran

Pensiones No Contributivas

Este viernes finalizan los pagos de esta prestación.

Documentos terminados en 8 y 9: cobran su haber junto con el bono de $70.000.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos finalizados en 4: cobran su haber mensual más el bono de $70.000.

Logo de ANSES. Foto: ANSES

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Documentos terminados en 4: perciben el beneficio correspondiente.

Asignación por Embarazo

Documentos finalizados en 3: cobran la prestación.

Asignación por Prenatal

Documentos terminados en 0 y 1: comienza el pago de este beneficio.

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: cobrarán hasta el 10 de abril.

ANSES; jubilados; pensionados. Foto: ANSES

Cómo consultar fecha y lugar de cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde cobran a través de distintas opciones disponibles en la plataforma de ANSES:

Ingresando al sitio web oficial de ANSES y consultando el calendario de pagos.

Desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la opción Cobros → Consultar fecha y medio de cobro .

A través de la app Mi ANSES , en la sección Mis datos → Mis fechas de cobro .

Mediante Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.

El calendario de pagos de la ANSES continúa con las prestaciones correspondientes a marzo, que incluyen el aumento por movilidad del 2,88% y el bono de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos.