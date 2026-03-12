Quiénes cobran este jueves 12 de marzo con aumento y bono. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este jueves 12 de marzo continúan los pagos de distintas prestaciones sociales, entre ellas Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, además de asignaciones familiares.

Cabe destacar que todas las prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,88% correspondiente al período.

Calendario de pagos: cuándo cobro en marzo 2026

Pensiones No Contributivas de ANSES

Este jueves cobran los titulares de Pensiones No Contributivas cuyos documentos finalizan en 6 y 7. Además del haber mensual, los beneficiarios reciben el bono de $70.000.

Jubilaciones y pensiones mínimas

También perciben sus haberes los jubilados y pensionados cuyo ingreso no supera el haber mínimo y cuyos documentos terminan en 3. En estos casos también se abona el bono de refuerzo de $70.000.

¿Cuándo cobro? Foto: Foto generada con IA

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Este jueves cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos finalizados en 3.

Asignación por Embarazo

Por su parte, las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social cuyos documentos terminan en 2 recibirán su pago en la misma jornada.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar cuándo y dónde cobrar a través de distintos canales de la ANSES:

En el sitio web oficial del organismo, en la opción Calendario de pagos.

Desde mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social , en la sección Cobros → Consultar fecha y medio de cobro.

A través de la app mi ANSES, en Mis datos → Mis fechas de cobro.

Mediante Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en Consultas rápidas → Cuándo y dónde cobro.

El calendario continuará en los próximos días con el pago de otras terminaciones de documento para completar el cronograma mensual de prestaciones.