Economía argentina Foto: Foto generada con IA

Las transferencias entre cuentas propias —ya sea entre bancos, billeteras virtuales o plataformas financieras— se volvieron parte de la rutina financiera de millones de argentinos. Sin embargo, desde hace meses crece una pregunta clave: ¿cuánto dinero puedo mover sin generar alertas en ARCA? En marzo de 2026, el organismo volvió a ratificar los montos y criterios que utiliza para monitorear estos movimientos, y conocerlos es esencial para evitar bloqueos, pedidos de documentación o reportes automáticos.

A continuación, te explicamos los topes actualizados, cómo se calculan, qué información solicitan los bancos y en qué casos una transferencia puede activar un aviso automático, incluso cuando se trata solo de dinero propio.

ARCA y monotributistas Foto: Foto generada con IA

¿Por qué ARCA controla transferencias entre cuentas propias?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) obliga a las entidades financieras a reportar ciertos movimientos cuando superan montos considerados “relevantes” dentro del sistema.El objetivo es garantizar trazabilidad, evitar maniobras inconsistentes con los ingresos declarados y mejorar los mecanismos de detección de operaciones inusuales.

Esto no significa que transferir tus propios fondos sea ilegal ni esté prohibido. El control solo apunta a los movimientos que superan determinados parámetros mensuales.

Montos que activan controles en marzo 2026

Según la normativa vigente, los bancos y billeteras deben informar automáticamente a ARCA cuando los movimientos mensuales superan los siguientes topes:

Personas físicas

$50.000.000 en movimientos acumulados durante el mes.

Incluye transferencias, acreditaciones, egresos y el saldo final mensual.

Personas jurídicas

$30.000.000 mensuales en total de movimientos y saldo final.

Estos umbrales se mantienen sin cambios respecto a los meses anteriores.

ARCA y billeteras virtuales Foto: Foto generada con IA

¿Qué pasa si transferís dólares o criptomonedas?

Los montos en moneda extranjera o activos digitales también se consideran dentro del total mensual. Para definir si se superan los límites, ARCA establece que:

Se convierten a pesos usando la cotización tipo comprador del Banco Nación al último día hábil del mes.

En el caso de cripto, se toma el último valor de cotización disponible.

Esto implica que podés superar el tope sin darte cuenta si movés dólares o cripto en un mes con fuerte variación cambiaria.

Qué información envían los bancos a ARCA si superás los montos

Cuando se activa la obligación de reporte, las entidades deben remitir:

Datos del titular

Número de cuenta y CBU/CVU

Total de ingresos y egresos

Saldo final del mes

Esto no implica automáticamente sanciones, pero sí puede derivar en pedidos de documentación sobre el origen de los fondos.

Operaciones que pueden generar alertas aunque no superes los límites

Aunque los topes son claros, ARCA también analiza comportamientos inusuales, como:

Movimientos que no coinciden con los ingresos declarados

Transferencias repetidas de alto volumen sin respaldo

Varias operaciones pequeñas que suman montos significativos

En estos casos, la entidad puede pedir comprobantes y, si no respondés, elevar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UIF.

¿Cómo evitar problemas con ARCA? Consejos clave

Guardá siempre comprobantes de origen de fondos (ventas, ahorros, préstamos, honorarios).

Respondé rápidamente a cualquier pedido de información del banco o billetera.

Controlá tu volumen mensual para no superar los límites sin querer.

Evitá operar de manera fragmentada con múltiples transferencias sospechosas.

En marzo de 2026, ARCA mantiene reglas estrictas sobre transferencias entre cuentas propias, especialmente cuando los movimientos son elevados. Si tus operaciones mensuales superan los $50 millones (personas físicas) o $30 millones (empresas), los bancos están obligados a reportarlo.Y aun por debajo de esos valores, movimientos atípicos pueden activar controles adicionales.

La clave es simple: orden financiero, documentación y movimientos consistentes con tu perfil fiscal.