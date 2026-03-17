Prestación por Desempleo ANSES 2026: qué documentos necesitás y cómo iniciar el trámite si te quedaste sin trabajo
Si te quedaste sin trabajo, la ANSES ofrece una Prestación por Desempleo que podés solicitar reuniendo pocos documentos clave. Conocé quiénes pueden acceder, qué papeles necesitás presentar y cómo iniciar el trámite para no perder este beneficio económico mientras buscás un nuevo empleo.
Perder el empleo siempre genera incertidumbre, pero la ANSES ofrece una herramienta clave para quienes atraviesan esta situación: la Prestación por Desempleo, un beneficio económico temporal que acompaña al trabajador mientras busca una nueva oportunidad laboral. A continuación, te contamos qué documentos necesitás, quiénes pueden acceder y cómo gestionar el trámite paso a paso para obtenerlo lo antes posible.
¿Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES y a quiénes alcanza?
La ANSES otorga esta ayuda a trabajadores registrados que quedaron desempleados sin causa, por finalización de contrato o por situaciones externas a su voluntad. El objetivo es mitigar la caída de ingresos durante el período de búsqueda laboral, un derecho contemplado dentro del sistema de Seguridad Social argentino.
Pueden solicitarla:
- Trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa o por fin de contrato.
- Empleados eventuales o de temporada, con requisitos de aportes específicos.
- Trabajadores de la construcción, bajo un régimen propio fijado por la Ley 25.371.
Durante 2025, más de 150.000 trabajadores accedieron a la prestación, lo que refleja su importancia dentro del sistema de contención económica del país.
Requisitos según tu situación laboral
La ANSES evalúa la cantidad de meses trabajados con aportes previos al despido. Los requisitos son:
1. Trabajadores permanentes
Deben acreditar al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los últimos 3 años previos a quedar desempleados.
2. Trabajadores eventuales o de temporada
- Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años.
- Haber acumulado más de 90 días de empleo en el último año antes del cese laboral.
3. Trabajadores de la construcción
- Acreditar 8 meses de aportes en los últimos 2 años.
- Haber sido despedidos sin causa o finalizado el trabajo/obra.
Documentación obligatoria para iniciar el trámite
Para presentar la solicitud, necesitás reunir documentos que acrediten el motivo del desempleo. La ANSES exige:
DNI del solicitante
- Original y fotocopia.
Comprobantes del motivo de desvinculación
Dependiendo del caso, se deben presentar:
- Despido sin justa causa:
- Quiebra del empleador:
- Renuncia con justa causa (denuncia del trabajador):
- Fin de contrato a plazo fijo:
- Fallecimiento del empleador unipersonal:
- Enfermedad o accidente al momento del cese:
Cómo iniciar el trámite paso a paso
- Reunir toda la documentación que acredite el fin de la relación laboral.
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar si cumplís los requisitos.
- Solicitar turno (si corresponde) o iniciar la gestión online. La ANSES permite hacer el trámite en forma virtual o presencial.
- Presentar los documentos y esperar la confirmación del organismo.
El trámite es gratuito, y una vez aprobado, el beneficiario mantiene el acceso a la obra social y a varias asignaciones familiares, como prenatal, hijo, ayuda escolar o matrimonio.
Un dato clave para no perder el beneficio
Si conseguís un nuevo trabajo, debés informarlo a la ANSES dentro de los 5 días hábiles del inicio de la actividad para evitar sanciones o devoluciones.
La Prestación por Desempleo es una herramienta esencial para quienes atraviesan un momento laboral complejo. Contar con la documentación correcta y conocer los requisitos facilita el acceso a este beneficio, que puede representar un alivio económico importante mientras buscás un nuevo empleo.
Si te quedaste sin trabajo recientemente, reunir los documentos y gestionar el trámite cuanto antes es fundamental para no perder meses de cobertura.