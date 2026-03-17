Desempleo Foto: Foto generada con IA

Perder el empleo siempre genera incertidumbre, pero la ANSES ofrece una herramienta clave para quienes atraviesan esta situación: la Prestación por Desempleo, un beneficio económico temporal que acompaña al trabajador mientras busca una nueva oportunidad laboral. A continuación, te contamos qué documentos necesitás, quiénes pueden acceder y cómo gestionar el trámite paso a paso para obtenerlo lo antes posible.

¿Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES y a quiénes alcanza?

La ANSES otorga esta ayuda a trabajadores registrados que quedaron desempleados sin causa, por finalización de contrato o por situaciones externas a su voluntad. El objetivo es mitigar la caída de ingresos durante el período de búsqueda laboral, un derecho contemplado dentro del sistema de Seguridad Social argentino.

Pueden solicitarla:

Trabajadores en relación de dependencia despedidos sin justa causa o por fin de contrato.

Empleados eventuales o de temporada , con requisitos de aportes específicos.

Trabajadores de la construcción, bajo un régimen propio fijado por la Ley 25.371.

Durante 2025, más de 150.000 trabajadores accedieron a la prestación, lo que refleja su importancia dentro del sistema de contención económica del país.

Economía argentina Foto: Foto generada con IA

Requisitos según tu situación laboral

La ANSES evalúa la cantidad de meses trabajados con aportes previos al despido. Los requisitos son:

1. Trabajadores permanentes

Deben acreditar al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los últimos 3 años previos a quedar desempleados.

2. Trabajadores eventuales o de temporada

Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años .

Haber acumulado más de 90 días de empleo en el último año antes del cese laboral.

3. Trabajadores de la construcción

Acreditar 8 meses de aportes en los últimos 2 años .

Haber sido despedidos sin causa o finalizado el trabajo/obra.

Documentación obligatoria para iniciar el trámite

Para presentar la solicitud, necesitás reunir documentos que acrediten el motivo del desempleo. La ANSES exige:

DNI del solicitante

Original y fotocopia.

Comprobantes del motivo de desvinculación

Dependiendo del caso, se deben presentar:

Despido sin justa causa :



Quiebra del empleador :



Renuncia con justa causa (denuncia del trabajador):



Fin de contrato a plazo fijo :



Fallecimiento del empleador unipersonal :



Enfermedad o accidente al momento del cese :



Cómo iniciar el trámite paso a paso

Reunir toda la documentación que acredite el fin de la relación laboral. Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social para verificar si cumplís los requisitos. Solicitar turno (si corresponde) o iniciar la gestión online. La ANSES permite hacer el trámite en forma virtual o presencial. Presentar los documentos y esperar la confirmación del organismo.

El trámite es gratuito, y una vez aprobado, el beneficiario mantiene el acceso a la obra social y a varias asignaciones familiares, como prenatal, hijo, ayuda escolar o matrimonio.

Jubilados Foto: Foto generada con IA

Un dato clave para no perder el beneficio

Si conseguís un nuevo trabajo, debés informarlo a la ANSES dentro de los 5 días hábiles del inicio de la actividad para evitar sanciones o devoluciones.

La Prestación por Desempleo es una herramienta esencial para quienes atraviesan un momento laboral complejo. Contar con la documentación correcta y conocer los requisitos facilita el acceso a este beneficio, que puede representar un alivio económico importante mientras buscás un nuevo empleo.

Si te quedaste sin trabajo recientemente, reunir los documentos y gestionar el trámite cuanto antes es fundamental para no perder meses de cobertura.