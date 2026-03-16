El Gobierno confirmó un pago extra del 20% para beneficiarios de la AUH. Foto: ANSES

El Gobierno de la Nación confirmó una modificación en el sistema de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que impactará directamente en un grupo de beneficiarios. La medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, permitirá que algunas familias comiencen a cobrar el total del beneficio todos los meses, sin la retención habitual del 20%.

La decisión fue oficializada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a través de la Resolución 56/2026, publicada en el Boletín Oficial. El nuevo esquema comenzó a aplicarse desde el 1 de marzo de 2026 y apunta a simplificar el proceso de verificación de los requisitos para acceder a la prestación.

La medida permitirá que algunas familias comiencen a cobrar el total del beneficio todos los meses, sin la retención habitual del 20%. Foto: ANSES

¿En qué consiste el extra del 20% para AUH confirmado por Sandra Pettovello?

El cambio forma parte de un sistema de intercambio automático de información entre organismos del Estado que busca reducir trámites y agilizar el acceso a los pagos. La nueva modalidad alcanza a los titulares de la AUH que tengan hijos de hasta 4 años, ya que el organismo podrá verificar de manera automática el cumplimiento de los controles de salud y el calendario de vacunación.

Hasta ahora, la ANSES abonaba el 80% del monto mensual y retenía el 20% restante. Ese dinero se liberaba una vez al año, cuando las familias presentaban la Libreta AUH para acreditar controles médicos, vacunación y escolaridad.

Con el nuevo sistema, esa verificación sanitaria se realizará mediante un intercambio electrónico de datos con el Ministerio de Salud. De esta manera, cuando la información esté disponible en el sistema, los beneficiarios pasarán a cobrar directamente el 100% del monto todos los meses, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Los beneficiarios de la AUH pasarán a cobrar directamente el 100% del monto todos los meses. Foto: ANSES

La medida no modifica el esquema para los niños de entre 5 y 17 años, cuyos titulares deberán continuar presentando la Libreta AUH para acceder al porcentaje retenido.

Con la actualización del 2,9% correspondiente a marzo de 2026, el monto total de la AUH quedó fijado en $132.814. Hasta ahora, los beneficiarios percibían mensualmente el 80% de esa cifra ($106.251,20) mientras que el 20% restante se acumulaba para ser pagado posteriormente.

¿Quiénes pueden cobrar el pago extra de la ANSES?

A partir de la nueva resolución, las familias con niños de hasta 4 años que tengan los controles sanitarios registrados en el sistema comenzarán a percibir los $132.814 completos cada mes.

La medida no modifica el esquema para los niños de entre 5 y 17 años, cuyos titulares deberán continuar presentando la Libreta AUH. Foto: ANSES

La normativa también contempla los casos en los que la información sanitaria no esté cargada en los registros oficiales. En esas situaciones, los beneficiarios podrán seguir utilizando la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación para acreditar los controles y acceder al dinero retenido.

¿Cómo presentar la Libreta AUH para activar el pago retenido?