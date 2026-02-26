Javier Milei sobre el cierre de FATE y los dichos del dueño de Neumen. Foto: AP

Javier Milei lanzó fuertes cuestionamientos contra determinados sectores del empresariado a los que señaló como parte de “un engranaje corrupto que llevó al abismo a los argentinos de bien”. El presidente utilizó sus redes sociales en medio de la controversia generada por el cierre de Fate y la flexibilización de las importaciones.

A través de un posteo en su cuenta oficial de Twitter, el mandatario apeló a la ironía para referirse a distintos referentes industriales: habló de “Don Chatarrín” en alusión a Paolo Rocca de Techint; “Don Gomita Alumínica” por Javier Madanes Quintanilla, titular de Fate; y “Señor Lengua Floja” en referencia a Roberto Méndez, de Neumen.

Cierre de Fate Foto: NA - Juan Vargas

Qué dijo Javier Milei sobre los empresarios argentinos

“Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días”, señaló. A juicio de Milei, “han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”. Y añadió: “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.

Milei vía X Foto: @JMilei en X

El debate al que Milei alude en la misma publicación como “Batalla Cultural” se enmarcó en la polémica por el cierre de empresas nacionales y las críticas que desde algunos sectores empresarios surgieron hacia la apertura de importaciones.

El pasado miércoles 25 de febrero, Milei había cruzado a Méndez, CEO de la empresa de Neumáticos Neumen, quien asumió en una entrevista que “robaban” con el precio de las cubiertas. “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”, expresó.

No hubo acuerdo con FATE: qué pasará con la empresa tras el anuncio de cierre

En un clima de extrema tensión, el Gobierno nacional se reunió el pasado lunes 23 de febrero con los directivos de la empresa Fate y los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en la Secretaría de Trabajo. La audiencia, de carácter virtual, buscó destrabar un conflicto que mantiene en vilo a 920 trabajadores tras el anuncio del cierre definitivo de la histórica planta de San Fernando.

Cierre de Fate Foto: NA - Juan Vargas

Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano informó que “no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”. “Habiendo finalizado la audiencia entra la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”, señaló el texto oficial.