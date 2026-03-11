Avenida Avellaneda, Flores. Foto: captura Google Maps.

El corredor comercial de la avenida Avellaneda, históricamente reconocido por su competitividad en precios y su volumen de ventas mayoristas y minoristas, atraviesa un presente complejo. Según el último informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), esta zona de Flores fue la que registró el incremento más pronunciado en la cantidad de locales desocupados dentro del mapa comercial de la Ciudad de Buenos Aires.

Los números del relevamiento son contundentes 26 en enero-febrero, lo que implica un aumento del 160% en apenas dos meses. Si se realiza la comparación interanual frente al mismo bimestre de 2025, el crecimiento de la vacancia alcanza el 73,3%. Este fenómeno se da en paralelo a un marcado enfriamiento del consumo en el sector de la indumentaria, uno de los rubros más castigados durante el último año.

Local cerrado. Foto: Freepik

La competencia con las plataformas internacionales

Analistas del mercado inmobiliario vinculan directamente esta situación con el avance de gigantes del comercio electrónico como Temu y Shein. Al respecto, Lorenzo Truninger, broker de Toribio Achával, explicó que el impacto es visible en la oferta de productos: “En Avellaneda se está reemplazando mucho con las plataformas chinas. Es el mismo producto el que ofrecen y eso hace difícil una recuperación rápida para este corredor”.

Esta presión afecta especialmente a los locales de menor superficie dedicados usualmente a accesorios o complementos de moda que hoy encuentran serias dificultades para captar nuevos inquilinos. Diego Grau, responsable de retail en la consultora JLL, coincidió en que “el mercado textil está un poco golpeado”, lo que está forzando cierres o cambios de rubro definitivos.

Temu. Foto: REUTERS

Transformación de la avenida Avellaneda: los nuevos actores comerciales que desembarcaron

Ante la caída del rubro textil, el paisaje comercial de la avenida está mutando. Truninger señaló que aparecieron nuevos actores interesados en superficies de mayor porte, tales como supermercados de origen chino, bazares de grandes dimensiones e incluso gimnasios, que comienzan a ocupar espacios donde antes predominaba la indumentaria.

El panorama en Avellaneda contrasta con lo que ocurre en avenidas más consolidadas como Santa Fe, Cabildo o la peatonal Florida. Según Grau, en esos puntos no se percibe un aumento neto de la vacancia, sino una rotación entre marcas. “En los principales corredores hay movimiento”, afirmó el ejecutivo, aclarando que la demanda se concentra hoy en locales de superficies intermedias (entre 150 y 400 metros cuadrados).

Finalmente, el informe destaca que la rentabilidad para los propietarios de estos inmuebles comerciales oscila actualmente entre el 1% y el 1,5% mensual, aunque los valores finales dependen estrictamente de la ubicación específica dentro de la cuadra y las condiciones particulares de cada contrato.

Las avenidas con más locales comerciales vacíos en CABA

Avenida Corrientes: 68

Avenida Rivadavia: 63

Avenida Santa Fe: 58

Peatonal Florida: 22

Avenida Córdoba: 15

Sin embargo, al observar la variación porcentual entre los meses de noviembre-diciembre y el bimestre enero-febrero, se destacan saltos significativos en zonas específicas. Los incrementos más elevados se produjeron en la avenida Cabildo, con una suba del 177,8% y en la avenida Avellaneda, con un crecimiento del 160% en la vacancia.