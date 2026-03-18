Más de 22.000 empresas cerraron desde la llegada de Milei:

Crisis en el sector Foto: Foto generada con IA

Argentina atraviesa uno de los momentos más críticos para su entramado productivo desde comienzos de siglo. Desde la asunción de Javier Milei, más de 22.600 empresas dejaron de operar, un derrumbe que iguala la magnitud del shock vivido en plena pandemia y que se convirtió en la peor contracción empresarial para un inicio de gobierno desde 2003.

Un retroceso continuo: 15 meses de caída sin pausa

La tendencia no es aislada ni puntual: el país acumula 15 meses consecutivos de caída mensual en la cantidad de firmas activas y 22 meses de retroceso interanual, un ciclo que especialistas describen como estructural, no coyuntural.

Tan solo en diciembre de 2025, se registraron 670 cierres, extendiendo un declive persistente que golpea a pequeñas, medianas e incluso grandes compañías. Entre estas últimas sobresale el caso de FATE, histórica empresa que anunció el cierre de su planta tras perder competitividad frente al avance de las importaciones.

Un tejido productivo en retroceso: niveles similares a la poscrisis 2001

A fines de 2025, la cantidad total de empresas activas quedó cerca de las 490.000, lejos de los máximos de 530.000 que se registraron entre 2013 y 2015. Este número vuelve a acercar al país a los niveles posteriores a la crisis de 2001, cuando el conteo tocó un piso cercano a 300.000 firmas.

Desde comienzos del mandato, cerraron 22.608 empresas, una contracción del 4,4% del total, comparable en magnitud a la caída registrada durante la pandemia, según un informe de Fundar basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Aumentaron las cifras de cierre de empresas Foto: NA

Crecimiento económico sin empleo ni empresas: ¿la recuperación es un espejismo?

Aunque la economía mostró un crecimiento del 4,4% en 2025, impulsado por el agro, el petróleo, la minería y las finanzas, ese avance no se tradujo en creación de empleo ni en mayor actividad empresarial.

Por el contrario, durante 2025 el empleo registrado cayó un 1%, lo que representa 106.200 trabajadores menos, y desde el inicio del gobierno se perdieron 288.815 puestos formales, apenas compensados por el crecimiento del monotributo.

Factores que explican la estampida de cierres

Los especialistas coinciden en tres factores que se potenciaron durante los últimos meses:

Atraso cambiario , que afecta la competitividad de las empresas locales.

Apertura acelerada de importaciones , que presiona sobre las industrias nacionales.

Caída profunda del consumo interno, que desploma la demanda en la mayoría de los sectores.

El resultado se ve reflejado en despidos y cierres en sectores clave como Newsan, Whirlpool, Quilmes, además del golpe a la industria manufacturera, la construcción y el comercio.

Impacto federal: todas las provincias afectadas

La caída se observa en casi todas las provincias y en la mayoría de las ramas productivas. Muy pocos sectores muestran mejoras y la contracción atraviesa tanto a microempresas como a grandes jugadores.

Comparación histórica: ¿cómo se ubica el gobierno de Milei frente a otros mandatos?

Según los datos analizados:

Durante el primer mandato de Cristina Fernández , las empresas crecieron.

Con Mauricio Macri , hubo una leve contracción.

Bajo Alberto Fernández , se registró una fuerte caída inicial y un rebote parcial.

Con Javier Milei, el retroceso es el más brusco para los primeros 25 meses desde 2003.

¿Qué puede pasar ahora?

La magnitud del deterioro genera preocupación entre cámaras empresariales, economistas y gobiernos provinciales. El deterioro del empleo, la caída sostenida del consumo y la presión del mercado externo crean condiciones similares a las de momentos críticos como la salida de la convertibilidad.