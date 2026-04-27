La crisis de la industria textil para niños afecta a una reconocida marca del sector:

Crisis en la empresa Owoko. Foto: X/@carlos_joseph

La marca argentina de indumentaria infantil Owoko se ve atravesada por uno de los momentos más críticos de su trayectoria y pidió la apertura de su concurso preventivo, causado por un deterioro financiero en donde se ven combinados la caída del consumo, un exceso de stock y la creciente apertura de importaciones, que meten presión en su ejercicio.

Owoko cuenta con más de dos décadas en el mercado. El expediente, que tramita en el Juzgado Comercial N° 9, revela la magnitud de la crisis: las deudas acumuladas por sus dos sociedades -De Niños S.A., encargada de la comercialización, y Kokoloko S.A., dedicada a la producción- superan los $2.800 millones. De ese total, $1.457 millones corresponden a De Niños, mientras que Kokoloko suma otros $1.354 millones en compromisos comerciales, bancarios, fiscales y previsionales.

Desplome de ventas: la principal crisis de Owoko

La cadena de pagos aparece especialmente tensionada. Kokoloko registra unos 1.400 cheques rechazados por alrededor de $600 millones, mientras que De Niños acumula otros 164 por $117 millones.

También se suma la presión de los proveedores, que ya iniciaron pedidos de quiebra, lo que pone en jaque a la compañía.

El desplome de las ventas es uno de los factores centrales detrás de la crisis. Según la propia presentación de la empresa, el promedio mensual de facturación cayó de $400 millones en 2024 a $250 millones en 2025.

Cierre de locales de Owoko. Foto: X/@MundoGremial

La empresa, en el escrito presentado ante la justicia, reconoce la gravedad de su situación: advierte que su cliente objetivo ha dejado de priorizar este tipo de productos y que el stock acumulado dejó de ser un activo para convertirse en capital inmovilizado, sin capacidad de generar ingresos.

La situación del sector tampoco ayuda. Según datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), la industria textil enfrenta una combinación de caída de ventas, acumulación de mercadería y dificultades financieras a lo largo de toda la cadena productiva. Incluso, en el primer bimestre del 2026, las ventas del sector retrocedieron 8,4% interanual.

Owoko ya comenzó a achicar su estructura y cerró locales en los principales shoppings, como Abasto, Galerías Pacífico, Recoleta Mall y Alto Avellaneda. Aunque mantiene presencia en barrios porteños y en el interior, su escala actual dista de la que supo tener en su etapa de expansión.

La empresa fue fundada en 2003 por María Fernanda González Zeolla y Martín Boero, Owoko nació con una propuesta innovadora dentro del segmento infantil, apostando por diseños disruptivos y una identidad propia.