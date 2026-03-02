Empleada doméstica Foto: Foto generada con IA

La reciente reforma laboral aprobada por el Congreso introdujo modificaciones importantes en el régimen que regula a las trabajadoras de casas particulares en Argentina. Aunque este sector cuenta con su propia ley (26.844), la nueva normativa incorpora ajustes que alteran la dinámica de contratación, pago y actualización de créditos laborales, generando un nuevo escenario tanto para empleadores como para empleadas domésticas.

Un régimen autónomo, pero con cambios claves

La Ley de Contrato de Trabajo sigue sin aplicarse al trabajo doméstico, salvo en disposiciones puntualmente habilitadas. Este principio se mantiene, pero la reforma reafirma expresamente la autonomía del régimen, lo que evita interpretaciones amplias que en el pasado trasladaban criterios de la ley general al sector. En la práctica, esto implica que cualquier derecho o modificación deberá surgir exclusivamente de la normativa especial del servicio doméstico.

Período de prueba: el cambio más contundente

Una de las transformaciones centrales es la ampliación del período de prueba. Hasta ahora, el plazo era de 30 días para personal sin retiro y 15 días para quienes trabajaban con retiro. La reforma unifica y extiende este período a seis meses, sin importar la modalidad de contratación.

Durante estos seis meses:

Cualquiera de las partes puede finalizar el vínculo sin expresión de causa.

No corresponde indemnización por despido.

El empleador no puede volver a contratar a la misma trabajadora bajo esta modalidad, evitando abusos del sistema.

Esto otorga mayor flexibilidad para el empleador, pero también implica una etapa más prolongada sin estabilidad para la trabajadora.

Digitalización y formalización del empleo

La reforma también apunta a modernizar la registración y documentación laboral. Desde ahora:

La transferencia bancaria es considerada prueba suficiente del pago del salario.

Los recibos electrónicos quedan oficialmente habilitados como constancia válida.

Estos cambios buscan mejorar la trazabilidad de la relación laboral, impulsar la bancarización y facilitar los procesos administrativos.

Ropa de trabajo: un cambio con opción de compensación

Aunque se mantiene la obligación del empleador de proveer indumentaria y elementos de trabajo, se incorpora la posibilidad de reemplazar esa entrega por una compensación económica no remunerativa, siempre mediante acuerdo entre las partes.

Actualización de deudas y créditos laborales

Para saldar deudas o determinar montos en litigios laborales, ahora se aplicará un criterio unificado: los créditos se actualizarán según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual. Este sistema apunta a otorgar previsibilidad y reducir la discrecionalidad judicial.

Derechos que se mantienen sin cambios

Pese a las modificaciones, los pilares fundamentales del régimen se sostienen:

Jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales.

Licencias, descansos y normas de maternidad vigentes.

Derecho a indemnización por antigüedad una vez superado el período de prueba.

Un sector en transición

La reforma llega en un contexto en el que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó aumentos salariales y bonos extraordinarios para el sector, que aún intenta recomponer ingresos frente a la inflación.