Riesgo país. Reuters

La economía argentina está atravesada por el detalle diario de activos argentinos, bonos de deuda y la cotización del dólar. Pasadas las 15 de este viernes 20 de marzo, se dieron a conocer todos los valores con un aumento considerable del riesgo país.

A nivel local, los títulos en dólares anotan bajas generalizadas de hasta el 1,5% de la mano del Bonar 2041. A este le siguen el Bonar 2035 (-1,5%) y el Global 2041 (-1,2%).

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: REUTERS

En este contexto, el riesgo país avanza 3,5% a 623 puntos básicos y rozó un nuevo récord anual. Los Bonos CER avanzan hasta 1,3% en la jornada en medio de un contexto de liquidez holgada.

El S&P Merval trepa 0,4% hasta los 2.779.286,88 puntos en pesos, mientras que medido en dólares lo hace 0,3% hasta los 1.891,03 puntos. Los papeles locales operan mixtos: suben hasta 3,4% de la mano de Sociedad Comercial del Plata y caen 2,7%, lideradas por Central Puerto. En la semana, acumula una suba del 5,2% en pesos y otra igual en dólares, lo que implica el mayor avance semanal desde enero del corriente año.

Entre los ADRs, la tendencia es bajista. Si bien YPF encabeza con un alza del 2,7%, Central Puerto retrocede 3,4% e IRSA cae un 2,9%. A su vez, la acción argentina Bioceres Crop vuelve a desplomarse hasta un 7,5%.

Bonos argentinos. Foto: NA (Xinhua/Michael Nagle)

Cotización del dólar de este viernes 20 de marzo