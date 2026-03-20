Dólar, baja de bonos y nuevo récord del riesgo país: cómo opera la economía argentina este viernes 20 de marzo
El riesgo país superó la barrera de los 600 puntos y sigue incrementándose. La información sobre la cotización del dólar y acciones argentinas.
La economía argentina está atravesada por el detalle diario de activos argentinos, bonos de deuda y la cotización del dólar. Pasadas las 15 de este viernes 20 de marzo, se dieron a conocer todos los valores con un aumento considerable del riesgo país.
A nivel local, los títulos en dólares anotan bajas generalizadas de hasta el 1,5% de la mano del Bonar 2041. A este le siguen el Bonar 2035 (-1,5%) y el Global 2041 (-1,2%).
En este contexto, el riesgo país avanza 3,5% a 623 puntos básicos y rozó un nuevo récord anual. Los Bonos CER avanzan hasta 1,3% en la jornada en medio de un contexto de liquidez holgada.
El S&P Merval trepa 0,4% hasta los 2.779.286,88 puntos en pesos, mientras que medido en dólares lo hace 0,3% hasta los 1.891,03 puntos. Los papeles locales operan mixtos: suben hasta 3,4% de la mano de Sociedad Comercial del Plata y caen 2,7%, lideradas por Central Puerto. En la semana, acumula una suba del 5,2% en pesos y otra igual en dólares, lo que implica el mayor avance semanal desde enero del corriente año.
Entre los ADRs, la tendencia es bajista. Si bien YPF encabeza con un alza del 2,7%, Central Puerto retrocede 3,4% e IRSA cae un 2,9%. A su vez, la acción argentina Bioceres Crop vuelve a desplomarse hasta un 7,5%.
Cotización del dólar de este viernes 20 de marzo
- Dólar Mayorista: Cerró en $1.390,50, tras una baja diaria de $4. En la semana, el retrocedió acumulado fue de $9,50.
- Distancia con la banda: La cotización quedó a un 17,8% del techo cambiario ($1.638,52), marcando la brecha más amplia desde junio de 2025.
- Dólar BNA (Minorista): Se vendió a $1.415, con una caída semanal de $5.
- Dólar Tarjeta/Turista: Se ubicó en $1.839,50 (valor oficial más el 30% de recargo impositivo).
- Dólar MEP: Operó en $1.420,76.
- Dólar Contado con Liquidación (CCL): Se posicionó en $1.472,20.
- Dólar Blue: Finalizó la jornada a $1.420 para la venta.
- Tendencia semanal: A pesar de la baja de este viernes, acumuló un alza de $5 en la semana, rompiendo una racha de un mes sin subas.