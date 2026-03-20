Pymes, economía argentina. Foto: NA.

La economía argentina cerró el 2025 con un balance positivo, aunque con signos de moderación en el tramo final. Según informó el INDEC este viernes 20 de marzo, el Producto Bruto Interno (PBI) registró una expansión del 2,1% en el último trimestre, lo que permitió redondear un crecimiento acumulado del 4,4% a lo largo de todo 2025.

Pese al saldo anual favorable, los datos oficiales publicados por el INDEC reflejaron una desaceleración en el ritmo de crecimiento si se comparan con los registros de los trimestres previos, marcando una curva de estabilización hacia el cierre del periodo. Cabe resaltar que el anterior informe del organismo fue en relación al desempleo en Argentina: escaló al 7,5% y ya afecta a casi 1,7 millones de personas en todo el país con un impacto hacia los jóvenes de entre 14 y 29 años, donde la falta de empleo duplica el promedio general.

Aumento de la economía argentina, según el INDEC: los motores de la demanda

El incremento anual del 4,4% se sustentó en un desempeño sólido de los principales componentes macroeconómicos. El informe destacó que el consumo privado creció un 7,9%, consolidándose como el principal motor interno, seguido por un salto del 16,4% en la Formación bruta de capital fijo (inversión) y un alza del 7,6% en las Exportaciones. Por su parte, el consumo público mostró una variación marginal del 0,2%.

En términos de participación sobre el PBI, el consumo privado representó el 70% de la demanda total, seguido por la inversión (16%), las ventas al exterior (15,6%) y el gasto público (14,9%).

Precios en Argentina Foto: NA

El mapa de la actividad económica en Argentina por sectores

Desde el lado de la oferta, la evolución de la actividad económica mostró comportamientos dispares según el rubro:

Intermediación financiera: fue el sector que más se destacó con un incremento interanual del 24,7% .

Explotación de minas y canteras: registró una suba del 8% , impulsada por la actividad extractiva.

Hoteles y restaurantes: el sector vinculado al turismo y consumo creció un 7,4% .

Hogares privados con servicio doméstico: sufrió una leve caída del 1,1% .

Pesca: fue el sector con el retroceso más profundo, con una baja del 15,2% en el acumulado del año.

En la vereda opuesta, la Pesca fue el rubro con la caída más estrecha retrocediendo un 15,2%. También mostraron bajas la Administración pública y defensa (-1%), el Servicio doméstico (-1,1%) y los Servicios sociales y de salud (-0,2%).

“El PIB a precios constantes alcanzó un máximo histórico en 2025, ubicándose 1,1% por encima del promedio de 2022 (máximo previo). 12 de los 16 sectores de actividad registraron subas respecto al año 2024. Entre ellos se destacaron Hoteles y restaurantes (+7,4%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+6,2%) y Construcción (+4,3%)”, celebró el ministro de Economía Luis Caputo a través de su cuenta oficial de Twitter.