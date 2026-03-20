Cables de fibra óptica. Foto: Redes sociales

Los cables de fibra óptica sufrieron un fuerte incremento por la incertidumbre que genera la guerra en Medio Oriente. Las subas rondan entre un 30 y un 55% debido a la escasez y volatilidad en la disponibilidad de preformas de vidrio utilizadas en la fabricación del núcleo de fibra sumado al conflicto bélico.

Cables de fibra óptica. Foto: Redes sociales

La situación tensa en Medio Oriente provocó distintas consecuencias económicas a nivel mundial, como por ejemplo, el aumento en los costos de cables de fibra óptica. Esto generó incertidumbre en las cadenas de suministro globales, aumento de costos logísticos y fluctuaciones en los tiempos de entrega.

Petróleo y gas natural, en alza

El precio del petróleo brent y el del gas natural volvieron a presentar subas, alcanzando valores impensados previo al conflicto en Medio Oriente.

petroleo

Según datos de Bloomberg, el barril de petróleo brent para entrega en mayo sube el 0,70%, hasta los USD 109,44. Por su parte, el gas natural subió el 1,56%, hasta los 61,77 euros por megavatio hora (MWh).

Gas natural, economía, foto NA

En la jornada del jueves 19 de marzo, el gas natural cerró con un alza del 11%, aunque durante la sesión llegó a dispararse cerca del 30%, por encima de los 70 euros, mientras el crudo brent llegó a subir más del 10% y a rozar los 120 dólares el barril.