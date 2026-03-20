Canal 26
Por Canal 26
viernes, 20 de marzo de 2026, 18:49
Cables de fibra óptica.
Cables de fibra óptica. Foto: Redes sociales

Los cables de fibra óptica sufrieron un fuerte incremento por la incertidumbre que genera la guerra en Medio Oriente. Las subas rondan entre un 30 y un 55% debido a la escasez y volatilidad en la disponibilidad de preformas de vidrio utilizadas en la fabricación del núcleo de fibra sumado al conflicto bélico.

Cables de fibra óptica.
Cables de fibra óptica. Foto: Redes sociales

La situación tensa en Medio Oriente provocó distintas consecuencias económicas a nivel mundial, como por ejemplo, el aumento en los costos de cables de fibra óptica. Esto generó incertidumbre en las cadenas de suministro globales, aumento de costos logísticos y fluctuaciones en los tiempos de entrega.

Petróleo y gas natural, en alza

El precio del petróleo brent y el del gas natural volvieron a presentar subas, alcanzando valores impensados previo al conflicto en Medio Oriente.

petroleo
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Según datos de Bloomberg, el barril de petróleo brent para entrega en mayo sube el 0,70%, hasta los USD 109,44. Por su parte, el gas natural subió el 1,56%, hasta los 61,77 euros por megavatio hora (MWh).

Gas natural, economía, foto NA
Gas natural, economía, foto NA

En la jornada del jueves 19 de marzo, el gas natural cerró con un alza del 11%, aunque durante la sesión llegó a dispararse cerca del 30%, por encima de los 70 euros, mientras el crudo brent llegó a subir más del 10% y a rozar los 120 dólares el barril.