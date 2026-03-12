La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula un 5,9% en el primer bimestre del 2026
Lo anunció el INDEC. Se trata del mismo nivel que el registrado en enero.
La inflación de febrero fue del 2,9%, con una variación interanual del 33,1%, según informó este jueves el INDEC.
Además, con estos números, el incremento en el primer bimestre del 2026 es de 5,9%.
Detalles del informe
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otroscombustibles (6,8%), principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.
La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%).
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados, a excepción de Patagonia, donde la mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,0%).
A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) tuvieron el mayor incremento, seguidos de IPC núcleo (3,1%) y Estacionales (-1,3%).