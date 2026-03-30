Aprobaron una nueva suba de las tarifas de gas Foto: X/Grok.

Abril llega con una nueva serie de aumentos en los servicios esenciales que impactarán en los bolsillos de los argentinos. Estos incrementos, buscan recomponer los cuadros tarifarios tras el atraso acumulado durante el último año, pero afectarán directamente en la capacidad de consumo de la clase media y los sectores vulnerables.

Transporte, vivienda, salud privada y servicios públicos ingresan en una nueva etapa de actualización que vuelve a poner en primer plano el desafío del presupuesto familiar.

El denominador común de estos cambios es claro: la mayoría responde a fórmulas automáticas de ajuste vinculadas a la inflación, con esquemas que ya no sorprenden pero sí presionan de forma constante los gastos mensuales. La diferencia está en el alcance y la velocidad con la que cada rubro siente el impacto.

Aprobaron una nueva suba de las tarifas de gas

El Gobierno nacional oficializó este lunes las nuevas tarifas de gas que comenzarán a regir desde el 1° de abril en todo el país, a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas en el Boletín Oficial.

Cómo se aplicará el aumento y qué cambia en la facturación

Según la normativa, las empresas deberán reflejar en sus facturas el Precio Anual Uniforme (PAU) y, cuando corresponda, las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En ese sentido, las bonificaciones “aplicarán exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar”, según lo previsto en el decreto 943/25. Esto significa que los descuentos estarán concentrados en los usuarios que mantengan subsidios, mientras que los restantes verán reflejada la tarifa plena en su factura.

Cuánto pagarán los usuarios según la categoría de consumo

En el caso de Metrogas, que distribuye gas en la Ciudad de Buenos Aires y varios partidos del conurbano bonaerense, los nuevos valores se inscriben en la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que contempla 31 aumentos mensuales consecutivos entre 2025 y 2030.

Según la resolución 371/26, los montos para usuarios residenciales sin subsidios serán:

Categoría R1 (la más baja): $3824 en CABA y $4416 en el conurbano.

Categoría R4 (consumo más alto): hasta $91.000 en CABA.

Para el resto del país, la resolución establece los mismos criterios tarifarios, pero no se detallan los montos específicos por provincia o distribuidora, por lo que el valor exacto dependerá de cada compañía y región.

Transporte público: otra fuerte suba de los colectivos

Las líneas que cambian su recorrido Foto: redes

El transporte público vuelve a encabezar la lista de incrementos. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, las tarifas de colectivos se actualizan siguiendo un mecanismo que combina la inflación oficial con un adicional fijo. En suelo bonaerense, el boleto mínimo con tarjeta SUBE registrada supera los $873, mientras que los recorridos más largos ya atraviesan la barrera de los $1.100. Para quienes no tengan la SUBE nominalizada, el costo es considerablemente mayor, lo que refuerza la brecha entre usuarios registrados y no registrados.

En CABA, los valores también escalan según la distancia recorrida, con tarifas mínimas que parten desde los $715 y aumentan progresivamente. La consecuencia directa es un mayor peso del transporte en los gastos fijos, especialmente en hogares que dependen a diario del sistema público.

Alquileres: hasta 33,3% según el tipo de contrato

El mercado de alquileres sigue fragmentado. Los contratos firmados bajo la ley anterior mantienen ajustes anuales regidos por el Índice de Contratos de Locación, que en abril marca un incremento del 33,3%. En cambio, los acuerdos celebrados bajo el esquema más reciente, atados a la fórmula Casa Propia, registran un ajuste cercano al 47,6%.

Aunque ambos porcentajes son elevados, el contexto inflacionario hace que muchos inquilinos los perciban como “subas esperadas”. Sin embargo, el impacto sigue siendo fuerte: la vivienda continúa siendo uno de los rubros que mayor proporción del ingreso se lleva mes a mes.

Prepagas: aumentos moderados, pero constantes

Medicina prepaga - médicos

La medicina privada aplica en abril una actualización del 2,9% tanto en las cuotas mensuales como en los copagos. El ajuste toma como referencia el índice de inflación de febrero y se enmarca en el esquema de libertad tarifaria supervisada por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Si bien el porcentaje es menor al de otros rubros, el efecto acumulado de subas mensuales convierte a la salud privada en un gasto cada vez más difícil de sostener para sectores medios, especialmente familias con planes integrales.

Luz y Agua

Servicios públicos: ajustes menos visibles, pero inevitables

Las tarifas de electricidad y agua también incorporan cambios durante abril. En el caso de la luz, el impacto varía según el nivel de consumo y el esquema de subsidios, con cargos fijos que muestran aumentos para los hogares de mayores ingresos. El servicio de agua suma un nuevo tramo de actualización que completa el esquema previsto para el primer cuatrimestre del año.

Un escenario que trasciende el calendario

Más allá de abril, estos movimientos anticipan una dinámica que probablemente se mantenga durante los próximos meses: ajustes frecuentes, de menor magnitud individual, pero con fuerte efecto acumulativo. En un contexto donde la inflación muestra señales de desaceleración, los aumentos programados siguen funcionando como un recordatorio constante de que el costo de vida continúa en transformación.