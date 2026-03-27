Fallo a favor de Argentina en el caso YPF:

Juicio por YPF. Foto: REUTERS

Un tribunal de apelaciones en Nueva York anuló la sentencia que obligaba a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por el caso YPF.

El Tribunal del Segundo Circuito aceptó una petición de emergencia que presentó Argentina para suspender el proceso de descubrimiento de pruebas con miras a cumplir con la orden de pagar que emitió la jueza Loretta Preska.

Loretta Preska

“Sostenemos que las reclamaciones de los demandantes por daños y perjuicios derivados de incumplimiento contractual contra la República no son admisibles en virtud de los códigos civiles y el derecho público de Argentina que rigen la expropiación; en consecuencia, REVOCAMOS la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes respecto de dichas reclamaciones”, indicaron los jueces Denny Chin y Sarah Merriam Robinson, que integraron la mayoría,

“Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados de incumplimiento contractual contra la República Argentina y la compañía no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las restantes reclamaciones de los accionistas carecen de fundamento”, completó el dictamen.

YPF Foto: NA

La cronología del caso YPF

1993 — PRIVATIZACIÓN

Se incluye la cláusula OPA en el estatuto social de la compañía para proteger a los accionistas minoritarios ante cambios de control.

2008-2011 — ENTRADA DE PETERSEN

El Grupo Petersen adquiere el 25% de las acciones de YPF mediante préstamos otorgados por Repsol y un consorcio de bancos.

ABRIL 2012- NACIONALIZACIÓN

El Congreso argentino expropia el 51% a Repsol. Las empresas Petersen entran en default al no recibir dividendos para pagar sus deudas.

2015 — INICIO DE DEMANDA

Burford Capital compra los derechos de quiebra de Petersen e inicia el juicio en Nueva York contra el Estado e YPF.

2023 — CONDENA INICIAL

La jueza Loretta Preska dicta sentencia por US$ 16.100 millones contra Argentina, eximiendo de responsabilidad a la petrolera.

MARZO 2026 — ANULACIÓN

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revoca la condena principal y ordena la revisión total del proceso judicial.