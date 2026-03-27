Revés para Burford en el caso YPF:

Burford Capital. Foto: Redes sociales

Tras conocerse el fallo a favor de la Argentina en el caso YPF por parte de la Justicia de Estados Unidos, las acciones de Burford Capital se desplomaron y ronzan pérdidas de hasta 40%.

Los papeles de la firma británica se desplomaron y alcanzaron hasta el 45% de pérdidas.

Argentina logra fallo favorable de la Justicia de Irlanda en el caso YPF. Foto: EFE

Con el paso del tiempo esa pérdida se desaceleró, y actualmente registran un rojo del 40%.

Qué es Burford Capital

Burford es un fondo de inversión de origen británico que proporciona financiación especializada al mercado jurídico.

Burford Capital. Foto: Redes sociales

Fue fundado en el 2009 por Christopher Bogart y Jonathan Molot, y se presenta como “la firma financiera líder a nivel mundial especializada en derecho”.

Ofrece financiación a departamentos jurídicos corporativos y bufetes de abogados dedicados a litigios, arbitraje y recuperación de activos, entre otras actividades de financiación y asesoramiento jurídico.

YPF Foto: NA

En 2015, Burford adquirió por 15 millones de euros los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía y Petersen Inversora), que habían quebrado en España tras la nacionalización al no poder afrontar los créditos con los que habían comprado su 25% de la empresa petrolera.

Junto con el fondo Eton Park demandó a la Argentina en Nueva York alegando que el Estado actuó como un inversor privado y no cumplió con las reglas de mercado de la propia compañía.