Cómo reactivar el consumo Foto: Foto generada con IA

Electrodomésticos, indumentaria y calzado vuelven a ofrecer financiamiento largo con tarjetas. La medida busca reactivar las ventas en un contexto de caída del consumo, baja de tasas y mayor liquidez bancaria.

El regreso de las 12 cuotas sin interés empieza a consolidarse como una de las principales herramientas comerciales para intentar reanimar el consumo en Argentina. Lo que hasta hace poco era una opción limitada a determinados electrodomésticos y bienes durables, ahora comienza a extenderse con más fuerza a marcas de ropa, calzado y textil, justo en la previa de la temporada otoño-invierno.

La decisión llega en un escenario complejo: el consumo sigue estancado, los hogares ajustan gastos y las empresas buscan mecanismos para sostener las ventas sin perder competitividad. En ese contexto, el financiamiento a largo plazo reaparece como un incentivo clave para destrabar decisiones de compra que hoy están postergadas.

Más cuotas en un contexto de menor presión monetaria

Uno de los factores que explica este cambio es la flexibilización de la política monetaria. A partir de abril, el Banco Central redujo los encajes bancarios en cinco puntos porcentuales, una medida que apunta a incrementar la liquidez, abaratar el costo del crédito y permitir que bancos y comercios ofrezcan mejores condiciones de financiamiento al consumo.

En paralelo, distintas entidades financieras comenzaron a lanzar promociones agresivas con tarjetas de crédito, ampliando la cantidad de cuotas sin interés en múltiples rubros. El Banco Nación, por ejemplo, habilitó compras en hasta 20 cuotas sin interés en categorías como tecnología, artículos para el hogar, decoración, materiales para la construcción, colchonería y movilidad, con vigencia hasta fines de mayo.

El consumo en Argentina. Foto: NA

La indumentaria se suma a las cuotas largas

Uno de los datos más relevantes es la incorporación del sector de la indumentaria y el calzado a este tipo de planes. Históricamente, las cuotas sin interés más extensas estaban asociadas a electrodomésticos o productos de alto valor. Sin embargo, la caída de la demanda obligó a las marcas de ropa a reintroducir planes de 12 pagos para sostener el nivel de ventas.

Según datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), las ventas del sector registraron una baja interanual del 8,4% en el primer bimestre del año, y si se compara con 2023, el desplome ronda el 40%. Frente a ese panorama, las cuotas funcionan más como una herramienta de supervivencia que como una estrategia comercial expansiva.

Electrodomésticos: sostener ventas en un mercado frágil

En el rubro de electrodomésticos, donde las cuotas sin interés ya tenían mayor presencia, las empresas decidieron profundizar esta modalidad para evitar una mayor contracción. Heladeras, lavarropas, cocinas y pequeños electrodomésticos vuelven a ofrecerse con financiación extendida, buscando compensar la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.

No obstante, el uso intensivo del financiamiento trae aparejado un riesgo creciente: el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito. Distintos actores del sector privado advierten que los niveles de incobrabilidad se ubican entre los más altos de las últimas dos décadas, lo que genera cautela tanto en comercios como en bancos.

¿Alcanza con más cuotas para reactivar el consumo?

Si bien la vuelta de las 12 cuotas sin interés genera un alivio momentáneo y puede impulsar algunas decisiones de compra, los empresarios coinciden en que no es una solución estructural. El costo financiero que muchas marcas deben absorber, estimado en torno al 20%, impacta de lleno en la rentabilidad y reduce los márgenes, especialmente en sectores que ya operan con números ajustados.

Además, el desafío de fondo sigue siendo el mismo: el ingreso disponible de los hogares no alcanza y la recuperación del consumo depende de múltiples variables, como la evolución de la inflación, los salarios y la estabilidad económica.

Electrodomésticos - financiamiento cuotas

Un termómetro del momento económico

Más allá de las promociones, el regreso masivo de las 12 cuotas sin interés funciona como un termómetro del momento que atraviesa la economía. Cuando el financiamiento largo vuelve a generalizarse, suele reflejar un mercado retraído, donde vender se vuelve más difícil y cada incentivo cuenta.

Por ahora, electrodomésticos y ropa lideran esta nueva etapa de cuotas extendidas. La pregunta es si la estrategia será suficiente para reactivar la demanda o si, una vez más, el consumo seguirá esperando mejores condiciones para despegar.