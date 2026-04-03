Combustibles Foto: Foto generada con IA

En medio de una fuerte tensión global que empujó el precio del crudo a niveles récord, las principales petroleras que operan en la Argentina decidieron alinearse con YPF y acordaron mantener sin cambios los precios de los combustibles durante los próximos 45 días. La medida apunta a evitar un nuevo impacto inflacionario y a dar previsibilidad a los consumidores, en un contexto económico marcado por la volatilidad y la caída del consumo interno.

El entendimiento fue alcanzado por iniciativa del propio sector privado, sin la intervención directa del Gobierno, y comenzó a regir desde el 1° de abril. Durante este período, no habrá aumentos en la nafta ni en el gasoil, a pesar del fuerte encarecimiento del petróleo Brent, que se mantiene por encima de los 100 dólares por barril tras la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Cómo funciona el acuerdo entre petroleras

El esquema consensuado establece que el barril de crudo destinado al mercado interno se moverá dentro de una banda de precios acordada, por debajo del valor internacional. De este modo, las refinadoras pagarán un precio de referencia previo al conflicto, mientras que la diferencia quedará registrada en un mecanismo de compensación que se resolverá más adelante.

Este “colchón” financiero permite amortiguar las subas externas y frenar su traslado inmediato a los surtidores. Incluso si el Brent continúa subiendo o comienza a retroceder, los precios locales se mantendrán estables durante todo el plazo pactado.

Estación de servicio de YPF. Foto: NA

El acuerdo involucra a toda la cadena del sector energético:

Productores de crudo

Empresas refinadoras

Petroleras integradas con red de estaciones de servicio

Entre las compañías que acompañan la iniciativa se encuentran firmas líderes del mercado, como Axion, Shell y Puma Energy, que replicaron la decisión tomada previamente por YPF.

El motivo clave: sostener la demanda y evitar otro golpe al bolsillo

Según fuentes del sector, uno de los principales disparadores de la medida fue la fuerte caída en el consumo de combustibles, especialmente en el interior del país. En muchas provincias, el litro de nafta súper ya supera los $2000, un nivel que generó una retracción notable en las ventas.

Desde que comenzó el conflicto internacional, los combustibles acumularon subas cercanas al 20%, lo que no solo presionó sobre la inflación, sino que también impactó de lleno en el transporte, la logística y los precios de bienes de consumo masivo.

Frente a este escenario, las petroleras optaron por priorizar el volumen de ventas y la estabilidad del mercado, antes que trasladar inmediatamente la suba del crudo a los precios finales.

El rol del contexto internacional y la economía local

La escalada del petróleo está directamente vinculada a la situación geopolítica en Medio Oriente, que generó incertidumbre en los mercados energéticos globales. A esto se suma un panorama doméstico complejo, con una inflación todavía sensible a los movimientos del precio de los combustibles.

Cada aumento en nafta o gasoil tiene un efecto multiplicador en la economía argentina, ya que impacta en transporte, alimentos, servicios y costos productivos. Por eso, el congelamiento temporario busca ganar tiempo, reducir tensiones inflacionarias y evitar un nuevo reacomodamiento brusco de precios.

YPF aumentará un 3,5% el valor de su nafta a partir de julio de 2025. Foto: NA (Marcelo Capece)

Qué puede pasar después de los 45 días

El acuerdo será revisado hacia mediados de mayo. A partir de ese momento, las empresas evaluarán cómo evolucionaron el precio internacional del crudo, la demanda interna y las condiciones macroeconómicas.

Si la situación externa se normaliza, podría haber ajustes moderados. En cambio, si continúan las tensiones internacionales, el sector deberá definir nuevas estrategias para equilibrar costos e ingresos sin volver a afectar de lleno al consumidor.

Por ahora, el mensaje es claro: los precios en el surtidor entran en una tregua, en un intento por llevar calma a uno de los rubros más sensibles de la economía argentina.