Credenciales PAMI en abril de 2026: cuáles sirven, cómo usarlas y qué cambia para los jubilados
En abril de 2026, los afiliados a PAMI podrán seguir usando distintas credenciales para consultas, recetas y trámites sin inconvenientes.
Con el inicio de abril de 2026, el PAMI confirmó oficialmente cuáles son las credenciales válidas que pueden utilizar los jubilados y pensionados para acceder a consultas médicas, retirar medicamentos y realizar trámites en todo el país. La confirmación llega en un contexto de alta demanda del sistema de salud y busca evitar confusiones, demoras o rechazos en farmacias y centros médicos.
Desde el organismo remarcaron que no existe una única credencial obligatoria y que continúan habilitados varios formatos, tanto digitales como físicos, todos con la misma validez durante 2026.
Para qué sirve la credencial de PAMI
La credencial PAMI funciona como el documento identificatorio del afiliado dentro del sistema de salud. Su presentación es indispensable para:
- Acceder a consultas médicas y estudios
- Retirar medicamentos con descuentos o cobertura total
- Gestionar recetas electrónicas
- Validar turnos
- Hacer trámites presenciales en agencias
- Utilizar prestaciones en clínicas, hospitales y farmacias adheridas
Sin una credencial vigente, la atención puede demorarse aunque, según aclaró el propio PAMI, ningún prestador puede negar la cobertura si el afiliado presenta alguna de las credenciales habilitadas.
Las credenciales PAMI que siguen vigentes en abril de 2026
El organismo confirmó que todas estas credenciales son válidas durante abril y el resto de 2026:
Credencial digital
Es la opción más utilizada actualmente.
- Se consulta desde la aplicación oficial Mi PAMI
- No necesita impresión
- Se presenta directamente desde el celular
- Se actualiza automáticamente
Es ideal para quienes usan el teléfono para turnos, recetas y consultas frecuentes.
Credencial provisoria con código QR
- Se descarga desde la web oficial de PAMI
- Incluye un código QR actualizado
- Puede imprimirse o guardarse en el celular
- Permite validar identidad en farmacias y centros de salud
Es fundamental volver a descargarla si la credencial anterior no tiene QR vigente.
Credencial provisoria tipo ticket
- Se obtiene en terminales de autogestión
- Disponibles en agencias y Unidades de Gestión Local (UGL)
- Se imprime en el momento
- Tiene la misma validez que el resto
Es una solución rápida para quienes no usan canales digitales.
Credencial plástica tradicional
- Ya no se entrega de manera masiva
- Sigue siendo válida si el afiliado la conserva
- No es obligatorio reemplazarla
PAMI aclaró que no pierde vigencia mientras los datos sean correctos y esté en buen estado.
Cómo obtener o descargar una credencial en minutos
Para acceder a una credencial digital o provisoria con QR, el afiliado debe ingresar al sitio oficial de PAMI y completar los siguientes datos:
- Número de afiliación
- DNI
- Sexo registrado
- Número de trámite del DNI (11 dígitos)
Luego de validar la información, el sistema habilita la descarga inmediata, que se puede imprimir o guardar en el celular para usar cuando sea necesario.
¿Es obligatorio usar la app Mi PAMI?
No. El organismo fue claro: la aplicación no es obligatoria.Si el afiliado lo prefiere, puede seguir usando:
- Credencial provisoria impresa
- Credencial tipo ticket
- Credencial plástica antigua
La cobertura de salud y la entrega de medicamentos deben garantizarse con cualquiera de las credenciales vigentes.
Recomendaciones clave para evitar problemas en abril
Antes de ir a una farmacia o consulta médica, PAMI recomienda:
- Verificar que la credencial esté vigente
- Tener al menos una versión digital o impresa disponible
- Descargar nuevamente la credencial con QR si la anterior es antigua
Estas acciones simples pueden evitar rechazos, demoras o trámites innecesarios en un sistema que atiende a más de cinco millones de afiliados en todo el país.
Un sistema flexible para garantizar el acceso a la salud
La confirmación de múltiples credenciales vigentes refuerza la estrategia del PAMI de priorizar el acceso efectivo a la salud y adaptarse a realidades diversas: adultos mayores con o sin acceso a tecnología, zonas urbanas y rurales, y distintos niveles de conectividad.
En abril de 2026, lo importante no es el formato, sino contar con una credencial válida que permita ejercer el derecho a la atención médica sin obstáculos.