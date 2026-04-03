Credenciales para jubilados Foto: Foto generada con IA

Con el inicio de abril de 2026, el PAMI confirmó oficialmente cuáles son las credenciales válidas que pueden utilizar los jubilados y pensionados para acceder a consultas médicas, retirar medicamentos y realizar trámites en todo el país. La confirmación llega en un contexto de alta demanda del sistema de salud y busca evitar confusiones, demoras o rechazos en farmacias y centros médicos.

Desde el organismo remarcaron que no existe una única credencial obligatoria y que continúan habilitados varios formatos, tanto digitales como físicos, todos con la misma validez durante 2026.

Para qué sirve la credencial de PAMI

La credencial PAMI funciona como el documento identificatorio del afiliado dentro del sistema de salud. Su presentación es indispensable para:

Acceder a consultas médicas y estudios

Retirar medicamentos con descuentos o cobertura total

Gestionar recetas electrónicas

Validar turnos

Hacer trámites presenciales en agencias

Utilizar prestaciones en clínicas, hospitales y farmacias adheridas

Sin una credencial vigente, la atención puede demorarse aunque, según aclaró el propio PAMI, ningún prestador puede negar la cobertura si el afiliado presenta alguna de las credenciales habilitadas.

PAMI confirmó cuáles son los medicamentos que siguen siendo gratis para sus afiliados. Foto: Generada con Gemini IA

Las credenciales PAMI que siguen vigentes en abril de 2026

El organismo confirmó que todas estas credenciales son válidas durante abril y el resto de 2026:

Credencial digital

Es la opción más utilizada actualmente.

Se consulta desde la aplicación oficial Mi PAMI

No necesita impresión

Se presenta directamente desde el celular

Se actualiza automáticamente

Es ideal para quienes usan el teléfono para turnos, recetas y consultas frecuentes.

Credencial provisoria con código QR

Se descarga desde la web oficial de PAMI

Incluye un código QR actualizado

Puede imprimirse o guardarse en el celular

Permite validar identidad en farmacias y centros de salud

Es fundamental volver a descargarla si la credencial anterior no tiene QR vigente.

Credencial provisoria tipo ticket

Se obtiene en terminales de autogestión

Disponibles en agencias y Unidades de Gestión Local (UGL)

Se imprime en el momento

Tiene la misma validez que el resto

Es una solución rápida para quienes no usan canales digitales.

Credencial plástica tradicional

Ya no se entrega de manera masiva

Sigue siendo válida si el afiliado la conserva

No es obligatorio reemplazarla

PAMI aclaró que no pierde vigencia mientras los datos sean correctos y esté en buen estado.

Jubilados ANSES Foto: Foto generada con IA

Cómo obtener o descargar una credencial en minutos

Para acceder a una credencial digital o provisoria con QR, el afiliado debe ingresar al sitio oficial de PAMI y completar los siguientes datos:

Número de afiliación

DNI

Sexo registrado

Número de trámite del DNI (11 dígitos)

Luego de validar la información, el sistema habilita la descarga inmediata, que se puede imprimir o guardar en el celular para usar cuando sea necesario.

¿Es obligatorio usar la app Mi PAMI?

No. El organismo fue claro: la aplicación no es obligatoria.Si el afiliado lo prefiere, puede seguir usando:

Credencial provisoria impresa

Credencial tipo ticket

Credencial plástica antigua

La cobertura de salud y la entrega de medicamentos deben garantizarse con cualquiera de las credenciales vigentes.

Recomendaciones clave para evitar problemas en abril

Antes de ir a una farmacia o consulta médica, PAMI recomienda:

Verificar que la credencial esté vigente

Tener al menos una versión digital o impresa disponible

Descargar nuevamente la credencial con QR si la anterior es antigua

Estas acciones simples pueden evitar rechazos, demoras o trámites innecesarios en un sistema que atiende a más de cinco millones de afiliados en todo el país.

Un sistema flexible para garantizar el acceso a la salud

La confirmación de múltiples credenciales vigentes refuerza la estrategia del PAMI de priorizar el acceso efectivo a la salud y adaptarse a realidades diversas: adultos mayores con o sin acceso a tecnología, zonas urbanas y rurales, y distintos niveles de conectividad.

En abril de 2026, lo importante no es el formato, sino contar con una credencial válida que permita ejercer el derecho a la atención médica sin obstáculos.