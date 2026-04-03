Huevos de Pascua Foto: Foto generada con IA

En la previa de las celebraciones de Pascuas, el Banco Provincia renovó sus beneficios en la billetera digital de Cuenta DNI y sumó nuevas promociones para ahorrar en productos típicos de esta festividad, como dulces y huevos de chocolate.

Durante todo abril, los usuarios podrán acceder a descuentos en marcas gastronómicas reconocidas, con reintegros que buscan aliviar el gasto en una de las fechas de mayor consumo del calendario. Esta iniciativa ofrece una rebaja mes a mes para incentivar el uso de los pagos digitales y y acompañar el consumo en comercios adheridos.

El principal beneficio de la Cuenta DNI este mes, consiste en un 30% de descuento todos los días en las denominadas “marcas destacadas”, con un tope de reintegro de hasta $15.000 por persona en cada marca. Esto significa que los usuarios pueden alcanzar ese monto de devolución comprando en distintas firmas adheridas, lo que amplía el ahorro total durante el mes.

Ofertas en abril Foto: Banco Provincia

Entre las opciones más buscadas para Pascua aparecen Havanna y Lucciano’s, dos marcas elegidas por los consumidores para adquirir huevos de chocolate y productos dulces.

Qué otros comercios participan de la promoción

Además de las chocolaterías, la promoción incluye otros locales gastronómicos y de consumo:

La Fonte D’Oro

Grido

Le Park

La incorporación de estas marcas permite combinar consumos y sumar reintegros en diferentes rubros, desde gastronomía hasta entretenimiento.

Huevos de Pascua

Otros descuentos que ofrece Cuenta DNI en abril

La billetera digital mantiene además otros beneficios activos durante el mes:

Comercios de cercanía: descuentos de lunes a viernes en carnicerías, granjas y pescaderías.

Librerías: promociones especiales al inicio de la semana.

Farmacias y perfumerías: beneficios los miércoles y jueves.

Supermercados: descuentos en cadenas no masivas.

Ferias y mercados bonaerenses: promociones en productos frescos y regionales.

Muchos de estos beneficios son combinables, lo que permite maximizar el ahorro total en las compras cotidianas.

Huevos de Pascua

Cómo consultar todas las promociones

Los usuarios pueden revisar la agenda completa de descuentos directamente desde la app Cuenta DNI o a través de los canales oficiales del Banco Provincia.

De esta manera, es posible planificar las compras del mes y aprovechar al máximo los reintegros disponibles, especialmente en fechas clave como Pascua, donde el gasto en productos dulces suele aumentar significativamente.