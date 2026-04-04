El supermercado que lanzó ropa de invierno desde los $5.000. Foto: Gemini IA.

Carrefour presentó ofertas especiales en ropa de invierno durante abril de 2026, con descuentos de hasta el 70% en prendas seleccionadas. Estas promociones son ideales para renovar el armario de toda la familia sin gastar de más, con precios que comienzan desde $5.000 e incluyen buzos, camperas, abrigos, pantalones térmicos y accesorios.

La cadena facilita el pago en cuotas sin interés y ofrece rebajas adicionales al usar sus tarjetas de crédito o débito. Además, los clientes pueden acceder a cupones exclusivos a través de la web y la app, reduciendo aún más el precio final.

Carrefour presentó ofertas especiales en ropa de invierno.

Carrefour: estas son las importantes rebajas que aplicó en ropa de invierno

Las promociones se aplican tanto en tiendas físicas como en la plataforma online, donde se pueden consultar modelos, talles y precios antes de comprar. Entre las ofertas más relevantes se encuentran:

Buzos y hoodies: descuentos de hasta el 50%, con precios desde $5.000 para los modelos básicos y hasta $15.000 para diseños premium de marcas reconocidas. Hay opciones en colores neutros y estampados, perfectos para el día a día o actividades deportivas.

Camperas y abrigos: rebajas que van del 30% al 70%. Las camperas arrancan en $8.000, mientras que los abrigos más abrigados pueden encontrarse desde $12.000, dependiendo del material y el estilo.

Pantalones térmicos y joggers: reducciones de hasta el 40%, con precios entre $6.000 y $10.000. Ideales para combinar con otras prendas de invierno y mantenerse abrigado.

Ropa interior térmica: conjuntos de dos o tres piezas con descuentos del 25% al 50%, desde $4.500, pensados para proteger del frío en los días más helados.

Promociones y beneficios: cómo maximizar el ahorro en Carrefour

Carrefour también ofrece promociones por cantidad, como descuentos en la segunda unidad del mismo producto, lo que permite renovar el vestuario gastando menos. Además, los jueves quienes paguen con tarjeta Carrefour obtienen un 20% extra de descuento en compras online.

Carrefour lanzó ropa de invierno desde los $5.000. Foto: ChatGPT.

La app de Carrefour permite aprovechar cupones exclusivos, con beneficios como envío gratuito en compras mayores a $10.000 y financiamiento en hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. También hay ofertas outlet en la sección “Tienda de Oportunidades”, con prendas de temporadas anteriores a partir de $3.000.

Para sacar el máximo provecho de estas rebajas, se recomienda comparar precios en la web, revisar la disponibilidad de stock y usar los cupones digitales para obtener descuentos o envío gratis.