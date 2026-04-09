Javier Milei en la Yeshiva University. Foto: REUTERS

En medio de cuestionamientos políticos y sociales, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para realizar un extenso descargo en el que defendió el rumbo económico de su gobierno y pidió paciencia a la sociedad. El mandatario sostuvo que, si bien los indicadores muestran una mejora respecto de años anteriores, la recuperación no impacta de la misma manera en todos los sectores de la población.

El mensaje fue difundido en un contexto de presión creciente sobre la gestión, marcado por el debate público sobre la situación económica actual y por el avance de una causa judicial que involucra a un funcionario clave del Ejecutivo. Frente a ese escenario, Milei eligió reforzar su narrativa centrada en los datos y en la necesidad de sostener el camino elegido desde el inicio de su mandato.

Industria argentina Foto: EFE

La defensa de los datos económicos

En su publicación, el Presidente afirmó que la comparación con 2023 arroja resultados favorables para la Argentina actual. Según su visión, independientemente de la metodología utilizada para analizar la economía, la tendencia general muestra una mejora respecto al punto de partida heredado. En ese sentido, cuestionó los análisis que, a su juicio, se apoyan únicamente en percepciones individuales o relatos mediáticos, y remarcó la importancia de la evidencia empírica.

Milei también apuntó contra parte del periodismo y de la oposición política, a quienes acusó de instalar un discurso uniforme de crisis permanente. Como ejemplo, mencionó que algunos indicadores sociales, como la pobreza, muestran niveles más bajos que en años recientes, aun cuando admitió que esos promedios no reflejan la realidad de todos los hogares.

“No todos sienten la mejora al mismo ritmo”

Uno de los puntos centrales del mensaje presidencial fue el reconocimiento explícito de que la recuperación económica no se experimenta de manera homogénea. Milei señaló que las estadísticas suelen promediar situaciones muy dispares y que, en los extremos de la distribución, hay personas que todavía atraviesan momentos difíciles.

Lejos de negar ese impacto desigual, el mandatario sostuvo que precisamente por esa razón es necesario sostener el proceso de normalización económica. En su interpretación, abandonar o modificar el rumbo implicaría poner en riesgo los avances obtenidos hasta ahora.

Meses difíciles y costos del ajuste

El Presidente también reconoció que los últimos meses fueron particularmente duros para la economía. Sin embargo, atribuyó esas dificultades a desequilibrios estructurales previos y a decisiones tomadas por gobiernos anteriores. Según Milei, el esfuerzo actual es el costo inevitable de corregir distorsiones acumuladas, que se tradujeron en altas tasas de interés, menor nivel de actividad y presiones inflacionarias en el corto plazo.

A pesar de ese diagnóstico, se mostró optimista respecto del futuro inmediato. Afirmó que comienzan a aparecer señales de recuperación y que la economía estaría entrando en una fase de mayor dinamismo, con perspectivas de crecimiento si se mantiene la disciplina fiscal y monetaria.

Comunicación directa y estrategia política

El descargo volvió a confirmar una de las características centrales del estilo de Milei: el uso intensivo de las redes sociales como canal principal de comunicación. El Presidente considera que ese formato le permite hablar de manera directa con la ciudadanía, sin intermediarios, y fijar agenda frente a coyunturas adversas.

Horas antes del mensaje, Milei también había brindado declaraciones en televisión, donde reforzó la misma idea: el país todavía no alcanzó el destino deseado, pero el camino elegido es el correcto y requiere tiempo para mostrar resultados plenos.

Javier Milei Foto: NA

Un mensaje dirigido al mediano plazo

Con este nuevo pronunciamiento, el Gobierno busca enviar una señal clara tanto a los mercados como a la sociedad: no habrá cambios de rumbo pese a las tensiones políticas y económicas. El pedido de paciencia, combinado con la insistencia en los datos, forma parte de una estrategia orientada a sostener el respaldo a un programa que promete beneficios más visibles en el mediano plazo.

Mientras tanto, el debate público continúa abierto y la discusión sobre los tiempos y los costos de la recuperación sigue ocupando un lugar central en la agenda política argentina.