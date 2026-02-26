Cambian las jubilaciones Foto: Foto generada con IA

El debate sobre la reforma previsional vuelve a ocupar el centro de la escena política y económica en Argentina. En las últimas semanas, comenzó a circular una propuesta que plantea elevar de manera gradual la edad jubilatoria, en un esquema que podría llevar a que los hombres se retiren a los 70 años y las mujeres a los 65, con aumentos de un mes por año. Esta idea, presentada al Gobierno y analizada actualmente por el Ministerio de Economía, apunta a rediseñar un sistema que especialistas consideran costoso, desigual e insostenible.

¿Por qué se analiza subir la edad de retiro?

El planteo surge a partir de dos factores clave:

El aumento de la expectativa de vida: según los autores de la propuesta, a medida que la población vive más tiempo y con mejor salud, es inevitable revisar la edad de retiro. El esquema sugerido evitaría cambios bruscos y permitiría una adaptación progresiva.

La necesidad de equilibrar el gasto previsional: el sistema argentino destina cerca del 8,8% del PBI a jubilaciones y pensiones, con casi 10 millones de beneficiarios. Los regímenes especiales representan más de la mitad del gasto total, lo que profundiza las inequidades internas.

Según los cálculos del documento presentado al Gobierno, si el esquema comenzara a aplicarse hoy, la edad jubilatoria aumentaría alrededor de 5 años para 2086, siempre acompañando las mejoras demográficas.

Se esperan cambios en la edad jubilatoria Foto: Foto generada con IA

Un sistema bajo presión

La discusión previsional no es nueva, pero sí urgente. El peso del gasto en las cuentas públicas, sumado a la caída en la relación entre trabajadores activos y pasivos, crea un escenario de tensión creciente. Organismos internacionales y distintos espacios técnicos coinciden en la necesidad de actualizar las reglas, eliminar regímenes injustificados y ordenar el financiamiento.

En paralelo, sectores sindicales advierten que una suba de la edad de retiro no puede analizarse de manera aislada, ya que muchos trabajadores —especialmente aquellos con actividades físicas intensas o trayectorias laborales inestables— difícilmente puedan sostener su actividad hasta los 70 años.

¿Qué más incluye la propuesta?

Además del cambio en la edad jubilatoria, el documento elevado al Ministerio de Economía propone:

Eliminar o reconvertir regímenes especiales que representan el 55% del gasto previsional. Evitar duplicación de beneficios, como determinadas pensiones por viudez que hoy alcanzan a más de un millón de personas. Alinear el sistema con estándares internacionales, integrando criterios de sustentabilidad fiscal y equidad.

Qué dice el posible nuevo proyecto Foto: Foto generada con IA

¿Qué puede pasar en 2026?

El Gobierno planea impulsar una reforma previsional integral durante 2026, en cumplimiento con la hoja de ruta pactada con organismos internacionales. El debate parlamentario se anticipa intenso: mientras el oficialismo apunta a garantizar sostenibilidad fiscal, la oposición busca blindar el poder adquisitivo de los jubilados y evitar ajustes regresivos.

La discusión sobre elevar la edad jubilatoria ya está instalada y promete ser uno de los temas centrales del año. Aunque la propuesta es gradual y se extiende por décadas, marca un cambio profundo en la estructura previsional argentina. El desafío será encontrar un equilibrio entre sostenibilidad, equidad y protección social, sin dejar atrás a los sectores más vulnerables.