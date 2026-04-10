El dólar registró precios más baratos que hace seis meses y bajó el riesgo país:

Dólar, moneda estadounidense. Foto: Freepik

En un cierre de semana marcado por la calma cambiaria, el dólar minorista finalizó en $1.395 y consolidó una baja de 5% en lo que va del año. La divisa se ubica actualmente por debajo de los valores registrados en octubre de 2025, cuando el clima preelectoral había impulsado el precio hasta un pico de $1.515.

El retroceso se reflejó también en el mercado informal: el dólar blue, que cotizaba a $1.550 en octubre, cerró este viernes en $1.390. La normalización del mercado oficial y la eliminación de las restricciones del cepo provocaron que el informal pierda demanda y su cotización se retraiga operando incluso por detrás del tipo de cambio oficial.

A pesar de que el Banco Central ya acumula compras netas por US$4.970 millones en lo que va de 2026 alcanzando en cuatro meses la mitad de la meta anual con el FMI, el dólar sigue en baja. Los factores principales son:

Oferta de divisas: ingreso sostenido de liquidaciones de exportadores.

Financiamiento: colocaciones de deuda por parte de empresas y provincias.

Inflación vs. Dólar: la divisa cae frente a una inflación acumulada del 15% entre octubre y marzo, lo que profundiza la apreciación cambiaria.

El clima financiero se vio favorecido por la tregua de 15 días en el conflicto de Medio Oriente, lo que impulsó los activos locales:

Riesgo País: cedió hasta los 552 puntos básicos , acumulando una caída del 10% en el mes.

Bonos: los títulos bajo jurisdicción soberana muestran mejoras de hasta el 6% en abril .

Acciones: el Merval avanzó un leve 0,2%, mientras que en Wall Street se destacaron las subas de Ternium y BBVA (2%), contrastando con la caída de Globant (4%).

Desde la consultora Epyca, advirtieron que si bien la acumulación de reservas es un dato positivo frente a la debilidad de 2025, el modelo actual reintrodujo riesgos de retraso cambiario. “La estrategia oficial evidencia que el esquema sigue dependiendo de anclas frágiles, incluyendo el ajuste sobre los ingresos reales de familias y empresas”, señalaron.